El duro mensaje de la tía de Esmeralda, la niña de dos años que desapareció en Córdoba

Mientras continúa el operativo de búsqueda por Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que desapareció el miércoles en Cosquín, Córdoba, la tía de la menor apuntó contra un circo que se encontraba en las inmediaciones y avaló la hipótesis de que podría haber sido secuestrada. “Pienso que se la han llevado; a la nena se la llevaron”, aseguró Valeria, hermana de la madre.

“Es una nena chiquita; no se va solita ella de acá, de afuera de la casa. Dicen que había un circo con unos gitanos, algo así... Estaban como drogados y el circo ya no está más, se fueron al día siguiente", deslizó la mujer este jueves por la mañana en diálogo con LN+.

Estas declaraciones se alinearon con lo que ya había dicho Tania López, madre de Esmeralda, que en las últimas horas habló sobre especulaciones de vecinos de la zona. “Hay mucha gente que me está diciendo que mi hija está ahí”, contó la mujer.

"Pienso que se la han llevado": activaron el alerta Sofía por una nena desaparecida en Córdoba

“Dicen que no los dejaron entrar, que no los dejaron ver. La policía nos dijo que registró sus pertenencias, que registró su identidad y donde ellos estaban acampando también”, remarcó. De esta forma, Valeria relató que los vecinos de la zona salieron a buscar a la niña en cuanto se dieron cuenta de la desaparición, pero que los residentes del circo no los dejaron ingresar al área.

Y sumó: “Se dice que están divididos en grupos. Que un grupo ya se había ido y que otro grupo se fue después, a la tarde. Y así, que eran como dos o tres grupos".

La tía, por su parte, dio detalles sobre el operativo de búsqueda que se desplegó este miércoles por la tarde tras la Alerta Sofía que emitió el Gobierno y que se mantuvo durante la noche con rastrillajes. “Sigue la búsqueda todavía, sin ninguna novedad”, lamentó.

En cuanto a las condiciones en las que se dio la desaparición de la niña, explicó que la familia estaba en la casa cuando ocurrió el hecho. “Estaban dentro y la bebé le pidió que le sacara el pañal. Mi hermano se lo sacó y mi sobrinita fue para el comedor. Cuando mi mamá abrió la puerta de la reja, la nena ahí, en ese momento, salió. Ahí es cuando nosotros decimos que salió al frente de la casa”, relató.

ALERTA SOFÍA



Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.



Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.



Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026

“Mi hermana estaba en la habitación. La nena, además de ir a otra habitación, sale a la calle, se asoma y ahí es donde se produce el hecho”, añadió.

Este último punto difiere del relato de la madre, que aseguró que alguien ingresó a la casa y se robó a la niña. “Entré a servirle la comida, la busqué y ya no estaba. Salí y no la vi por ningún lado. No sé si se la llevaron por el patio o por la puerta de adelante”, detalló.

De acuerdo con el operativo establecido por la Justicia y la Policía de Córdoba, la vivienda donde reside Esmeralda con su familia es el denominado “punto cero”, de donde parte la búsqueda. “Hay un campo; está todo el descampado en la zona”, detalló Valeria, tía de Esmeralda.

Qué es la Alerta Sofía

Qué es la Alerta Sofía: cómo funciona el protocolo para casos de alto riesgo

El Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y, como tal, constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Este mecanismo se llama Sofía en alusión al caso de desaparición de Sofía Herrera y es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como “Alerta AMBER”.

La coordinación del Programa de la Alerta Sofía se encuentra a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 25 de noviembre de 2019, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, firmó el acta de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, por medio de la cual este organismo pasó a formar parte del “Programa Alerta Sofía”.