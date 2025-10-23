El duro testimonio de la novia de Lucas, el joven que murió en un robo en Rosario: “Volví y ya no estaba”

Después de la muerte Lucas Martín Cicarelli, quien durante un robo en la zona de Moreno y la barranca sobre el río Paraná, en Rosario, forcejeó con los asaltantes y cayó al vacío, habló su novia, Martina, quien relató el episodio y expresó su dolor. Contó que la pareja había salido a tomar una bebida en la costanera rosarina, cuando dos delincuentes armados se acercaron y la víctima se resistió.

“Esa noche todo pasó muy rápido. Terminamos de laburar y fuimos al río porque lo único que queríamos era ir a tomar un jugo. Apenas llegamos nos atacaron dos personas, que intentaron dispararnos y hacerme daño. Lucas se paró, vio lo que pasó y me defendió”, indicó en Telefe Rosario y continuó: “Salí corriendo a pedir ayuda porque lo único que quería era que no le pasara nada a Lucas. Como se resistió, los dos se le tiraron encima y lo empujaron hacia el barranco del río”.

Martina comentó que en la madrugada del sábado, cuando ocurrió la secuencia, había mucha gente alrededor que había salido a pasear. “Muchos chicos salieron a caminar. Le pedí a dos que llamaran a la policía y vengan a ayudar a mi novio. Los patrulleros llegaron a los dos minutos y llenaron el lugar. Volví con dos personas y ya no estaban ni Lucas ni mis cosas”, reveló.

Lucas tenía 30 años y fue asesinado el domingo a la madrugada en la costanera rosarina Instagram

En tanto, dijo que cuando volvió al sitio del asalto tras pedir ayuda empezó a gritar desesperadamente buscando a su pareja pero no estaba y declaró: “Yo sé que lo empujaron. Íbamos todos los días a ese lugar”.

Por último, expresó: “Lo amaba mucho y siempre lo voy a hacer. Era una persona muy buena y compañera, ayudaba a todos sin importar nada. Era muy inocente. Me arrebataron a alguien en cuestión de segundos y me parece una locura cómo cambia todo”.

Tal como informó LA NACION, Lucas Cicarelli, de 30 años, trabajaba en el club Alemán. Era aficionado del parkour y solía recorrer la zona de la barranca, que consideraba uno de sus lugares preferidos para entrenar y disfrutar del paisaje.

Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia, mientras que la fiscalía no descarta nuevas medidas, como allanamiento en el lugar del robo para esclarecer las circunstancias.

En la escena del hecho, a su vez, se dispuso la intervención del gabinete criminalístico para el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, vistas fotográficas, toma de testimonios y dermotest a la persona aprehendida y a la víctima.