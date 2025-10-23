Ataque a la camioneta de Urtubey: la Justicia determinó que no sufrió impactos de bala

La causa alrededor del ataque a la camioneta de Juan Manuel Urtubey fue archivada finalmente por falta de mérito, según dispuso la Fiscalía Penal 2 de Salta. Este miércoles los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinaron que el vehículo no sufrió disparos como había denunciado el exgobernador de Salta, según indicó El Tribuno.

La semana pasada el secretario de Urtubey y chofer del vehículo, Carlos María García Bes, denunció en la Comisaría 101 de San Lorenzo que la camioneta fue atacada mientras circulaba por la ruta provincial 5. Dentro de ella estaba Urtubey junto a tres personas -el chofer, Joaquín Guzmán y Arnaldo López.

Viajaban desde Orán a General Pizarro. Fuentes cercanas al exgobernador señalaron en ese entonces que no hubo víctimas ni lesionados y que Urtubey se encontraba en perfecto estado para continuar con la campaña.

La camioneta, tras el ataque

García Bes reportó que escuchó repentinamente un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda que generó la rotura del vidrio. Sostuvo, en diálogo con el medio local El Tribuno, que no era “un simple proyectil”. La causa había quedado caratulada bajo “daños”.

El vehículo pertenece a la empresa Frigorífico del NOA, de la cual Urtubey es titular. Cuando se conoció el hecho, la agrupación Primero la Patria lo repudió: “Frente al gravísimo ataque sufrido por nuestro compañero candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey, la agrupación Primero la Patria exige a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho”.

Un día después, el también candidato a senador nacional agradeció las muestras de apoyo a través de X. “Gracias por todos los mensajes de solidaridad, preocupación y cariño por lo ocurrido ayer. Las personas que me acompañaban y yo estamos bien”, afirmó.

— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) October 17, 2025



Aún no sabemos con certeza cuáles fueron los motivos del atentado que sufrimos. Hasta la madrugada se realizaron las pericias, que son el… — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) October 17, 2025

En ese entonces, había asegurado que “no sabían con certeza cuáles fueron los motivos” detrás del ataque, que calificó como “un atentado” y que las pericias se realizaron “hasta la madrugada”.

“En 40 años de hacer política, 12 gobernando esta provincia, jamás he vivido una situación como la de ayer. Jamás. Pero nada hará que me corra del camino, ni que deje de lado mis convicciones. Mientras tanto sigo con mi campaña, pueblo a pueblo, cara a cara, con la energía intacta y la certeza de que en cada encuentro seguimos sumando fuerzas”, cerró.

La decisión de la Justicia

Los peritos del CIF analizó la camioneta a fondo, revisaron las cámaras de seguridad y los rastros encontrados, relataron desde El Tribuno. Sin embargo, el resultado fue negativo en relación al impacto de bala.

Además de la falta de pólvora o marcas que indicaran el disparo e impacto de un arma de fuego, también hubo conflictos con los testimonios. Es que la Justicia detectó incongruencias entre los relatos de los denunciantes, detallaron del medio local. Algunos fueron coherentes entre sí, pero mostraron contradicciones con lo que dijo el chofer.

Además, analizaron las conversaciones por teléfono y sus ubicaciones en el momento del incidente, que tampoco coincidían con los relatos del denunciante. Por ello, la Fiscalía Penal 2 archivó la causa por falta de mérito.