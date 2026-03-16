Video: así fue el crimen del docente, que trabajaba como chofer de aplicación y fue asesinado a balazos por un policía

El sábado por la noche, un docente de 39 años, quien también trabajaba como conductor de la aplicación Didi, recibió cinco disparos por parte de un pasajero, en la intersección de la autopista Presidente Perón y la Ruta 3. El sospechoso es un policía que se encontraba en actividad, quien disparó cinco veces contra Cristian Eduardo Pereyra, lo dejo tirado a un costado y se fugó con el auto.

El asesinato quedó registrado por las cámaras de seguridad y en las imágenes se puede ver al vehículo así como también se escuchan cada uno de los disparos. El incidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando el hombre estaba realizando un viaje y el pasajero lo sorprendió con cinco disparos para robarle el auto.

Asesinaron a un chofer de aplicación en pleno viaje para robarle el auto

El auto que protagonizó el ataque es un Cheverolet Corsa color verde que quedó emboscado en la división de los carriles. A simple vista, el rodado cuenta con algunos impactos, tanto en el costado como en el frente. Por dentro, encontraron prendas de ropa desparramadas sobre los asientos, que pertenecían a la víctima y a su hija de 3 años.

El caso quedó bajo la investigación de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas quien sostuvo que el homicidio se trató de una emboscada, previamente organizada.

Las autoridades pudieron identificar al sospechoso tras revisar los últimos viajes del chofer. Allí encontraron una foto del último pasajero, quien fue identificado como un policía de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de La Matanza.

Las declaraciones de la hermana de la víctima

La hermana del docente, Brenda Pereyra, en diálogo con la LN+, sostuvo: “Fuimos a la comisaría a buscar respuestas, pero el fiscal no nos quiso atender.” Y agregó: “La información que nos dieron es errónea y cambia todo el tiempo”. La mujer sostuvo que las versiones sobre el crimen se fueron modificando, ya que aparecieron nuevas declaraciones de testigos.

El Auto Del Crimen, Parado Y Sin Custodia Lo Mató Un Policía Para Robarle El Auto

“El tema de la autopsia, fue todo muy rápido, hacen la autopsia en Puente 12, donde este asesino trabaja, o sea el estaba ahí tranquilamente trabajando, tomando un mate quizás y a mi hermano le estaban haciendo la autopsia ahí”. Sobre la autopsia, también agregó: “No pudimos reconocer el cuerpo”, y exigió la ayuda del fiscal en el caso para poder seguir con las investigaciones correspondientes.

Sobre el auto de su hermano, Brenda expresó: “Lo que más me duele es ver el auto, que estaba lleno de juguetes de mi sobrina: tenía la patacleta, la mochila del jardín y un montón de cosas que quedaron ahí”.

Para concluir, sostuvo: “Quiero llegar hasta lo último, quiero justicia por él y por mi sobrina, que se quedó sin un padre. Yo sé que mi hermano, cuando estuvo tirado ahí, en la oscuridad, agonizando, habrá estado pensando y llorando por su hija, porque la amaba. Su peor pesadilla era no estar en la vida de ella.”