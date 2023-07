El hermano de Williams Tapón, el jugador encontrado muerto, apuntó contra el árbitro agredido

escuchar

A horas de que el jugador Williams Alexander Tapón fuese encontrado muerto de un disparo en la cabeza -presuntamente autoinfligido- tras atacar al árbitro en un torneo de fútbol amateur en Sarandí, Avellaneda, su hermano, Edgardo, dio una entrevista en la que apuntó contra Ariel Paniagua, el réferi agredido, y lo acusó de exigirle al joven de 24 años el pago de $300 mil para no presentar la denuncia en su contra.

En diálogo con eltrece, el familiar del futbolista sostuvo: “Si acá hay un solo culpable es la ambición de ese árbitro, que no se puede dirigir ni a él mismo. Lo único que le importa es un billete de $10 trucho. Le quiero preguntar a ese muchacho si $300 mil son su felicidad ¿$300 mil eran tu felicidad?”. De esta forma -según explicó el cronista que lo entrevistaba- hizo alusión a un supuesto llamado que Paniagua le habría hecho a su hermano, en el marco del cual le habría exigido dicho monto para no presentar la denuncia contra Williams.

“Mi hermanito se quitó la vida, pero lo mató ese referí. Primeramente, por dirigir mal, porque son partidos amateur donde hay plata y mi hermano me comentó que no les cobraba una para ellos. Después, lo llamó a mi hermano tipo 15 y le dijo que él sabía todo lo que hacía. Le dijo: ‘O me das $300 mil o hablo todo de vos’”, aseveró.

Tras ello, justificó el brutal ataque del jugador a Paniagua al afirmar que “cuando pasan cosas injustas sale lo peor de uno”. “Mi hermano no era ningún violento. Si algo provocó a mi hermano a ser violento, fue la injusticia de ese árbitro”, planteó y repitió: “Si la felicidad de ese varón eran $300 mil, los podía ganar trabajando bien”.

Finalmente, se manifestó de acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, que creen que Williams se suicidó tras haber sido acusado por el delito de tentativa de homicidio, y remarcó: “Se metieron con su dignidad, con su orgullo y con su respeto por $300 mil. Al pedirle plata nos damos cuenta de que este chabón [por Paniagua] vive así, estafando, cagando”.

“En ningún momento le pedí plata”

También esta mañana en declaraciones radiales, el árbitro acusado por Edgardo de exigirle dinero a Williams desmintió sus dichos.

Consultado al respecto en Radio con vos, Paniagua sostuvo: “Yo había hablado con él, pero en ningún momento le pedí plata. Solamente esperé a que salga de su corazón un: ‘Loco, ¿sabés qué? Me confundí, disculpame, me fui de mambo. Lo único que yo le dije fue: ‘Loco, ¿no te das cuenta de que me pudiste haber matado; de que yo soy padre soltero y tengo mis hijos a cargo? Si vos me dejás en una cama, ¿quién les va a dar de comer?”.

Seguidamente, contó que trabaja como árbitro para ganar dinero extra porque “la situación del país es terrible y no alcanza con un sueldo”. “Yo limpio vidrios para una empresa, pero no llego ni a quince días con el sueldo. Tengo que seguir haciendo cosas extras para poder alimentar a mis hijos (...) Y lo único que salió de él fue que lo hizo en caliente”, se quejó.

Agresion fútbol

Luego, Paniagua reflexionó respecto del presunto suicidio de su atacante: “Yo no quería nada de eso, solo que se tome conciencia, que los jugadores no se tomen una cerveza y que entren frescos. No quería que al pibe le pasara algo”.

Por último, dijo con relación a la denuncia que hizo en sede penal con motivo de la brutal agresión que sufrió por parte de Tapón: “Yo la iba a hacer igualmente, porque ya la había hecho de oficio la municipalidad y el abogado me dijo que me iba a acompañar y que necesitaba que la ratificara o iba a quedar todo ahí. ¿Hay que esperar a que maten a uno de nosotros para que alguien tome cartas en el asunto? Entonces, más que nada la hice por eso, pero no esperaba esta reacción de él y no me siento nada bien con todo lo que está pasando”.

