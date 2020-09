Entrenamiento en el uso de las pistolas electrónicas Taser por parte de efectivos de la Policía Federal Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

El homicidio del inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Juan Pablo Roldán, asesinado a pocos metros de la puerta del Museo de Arte Latinoamericano (Malba) a puñaladas por un hombre en estado de alienación mental, puso en el centro del debate, una vez más, la posibilidad de uso, por parte de las fuerzas de seguridad, de las pistolas Taser, discusión que en la ciudad de Buenos Aires llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia.

El secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, afirmó que si los uniformados que actuaron ayer ante la agresión de Rodrigo Facundo Roza hubiesen estado armados con esas armas electrónicas que disparan postas inmovilizantes por descargas eléctricas se habrían salvado dos vidas, la del atacante y la del inspector Roldán, de 33 años.

"Todavía debatimos si las pistolas Taser son una elemento de tortura o una herramienta del siglo XXI. Ayer, estas armas hubiesen salvado dos vidas", afirmó D' Alessandro en declaraciones a Radio con Vos.

Las pistolas Taser disparan cartuchos que generan una descarga eléctrica que inmoviliza a un potencial agresor. Esos dardos, guiados por un cable y con un alcance de hasta diez metros, provocan una descarga de 400 volts y poca corriente (alta tensión, bajo amperaje) durante cinco segundos. Eso inmoviliza de inmediato a una persona. El arma, además, graba toda la secuencia de uso -en imágenes y en audio-, por lo que pueden verificarse posteriormente las condiciones de tiro (eso no ocurre con las armas de fuego reglamentarias).

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Sabina Frederic, la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich, compró 90 pistolas Taser para los más de 80.000 uniformados de las cuatro fuerzas federales de seguridad (PFA, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria). Efectivos de la Federal comenzaron a entrenar con esas armas en julio del año pasado. A fines del año pasado, en una entrevista con LA NACION a poco de asumir en el cargo, Frederic afirmó que no se trata de "armas no letales" sino "menos letales" que las armas de fuego.

"La ministra Frederic entregó las 90 pistolas Taser a los grupos especiales tácticos para que sean utilizadas en casos extremos, como tomas de rehenes o hechos graves en el transporte público", explicaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

D' Alessandro recordó que la disputa judicial por el uso de las pistolas Taser comenzó en 2009, cuando la gestión del por entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, entró en un proceso de licitación que fue cuestionado por diferentes organizaciones.

"Un fallo las prohibió. Pero en 2016, poco después de asumir, dimos la batalla judicial y llegamos a un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que habilitó el uso. Habíamos llamado a licitación para hacer una compra, pero como consecuencia de la pandemia de coronavirus quedó desierta. Incluso habíamos enviado a oficiales de la Policía de la Ciudad a Brasil, para que sean capacitados en su uso", explicó D' Alessandro.

El debate por las pistolas Taser generó el primer cortocircuito entre Frederic y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Estoy totalmente a favor y lo dije siempre. La ministra nacional nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo. Tener un arma de fuego en la 9 de Julio es un disparate", había dicho Berni en diciembre pasado, poco después de asumir.

Pocos días antes, en una entrevista con Página 12, Frederic había dicho que las Taser compradas en la gestión de Bullrich no las iban a usar "frente a la ciudadanía o en contextos de operaciones normales".

Días después, en una entrevista con LA NACION la ministra afirmó: "La idea es derogar el protocolo y transferir esas armas, que no son 'no letales', sino 'menos letales', tal como informa el propio fabricante, a las fuerzas de operaciones especiales de las cuatro fuerzas federales. Y no para usarlas en cualquier circunstancia, sino en una toma de rehenes, por ejemplo".

En declaraciones a radio Rivadavia, Berni volvió hoy sobre el tema: "Quedó claro que el arma Taser es fundamental para situaciones de estas características. El oficial Juan Pablo Roldán actuó en el marco de la ley, con la indecisión de sacar el arma ante una situación así".

Para Patricia Bullrich, que siempre estuvo a favor de la incorporación de las armas electrónicas al arsenal policial, las pistolas Taser son solo una parte de la discusión. "La otra cuestión son el reglamento de uso de arma de fuego y los manuales de instrucción. Está claro que el policía tiene que defenderse ante agresiones tanto de armas blancas como de fuego de acuerdo a las doctrinas existentes. Cuando se le acerca una persona a menos de siete metros con un cuchillo, el policía se tiene que defender. Tener una Taser es mejor que tener un arma de fuego, pero si no tenés armas no letales, tenés que disparar", afirmó a LA NACION.

El secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, en declaraciones a radio La Red, afirmó: "[El homicidio de Roldán] fue un hecho lamentable, extraño y particular. Hay que acompañar a la familia y a sus compañeros. En los videos vi una actuación valiente y profesional. Nosotros, al llegar al Gobierno, tomamos una posición sobre las Taser. Durante cuatro años hablaron de las Taser, pero no estaban. Unas 90 Taser llegaron a fin de año y la ministra [Frederic] tomó la decisión de que las usaran los grupos de elite. No sabemos qué hubiese ocurrido si Roldán tenía una Taser. La policía está dotada y entrenada para este tipo de situaciones. Discutir sobre las Taser es una entelequia".

Gerardo Milman, que fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Bullrich, dijo a LA NACION: "Con una pistola Taser se lo podría haber inmovilizado a distancia y hoy no estaríamos lamentando las muertes de Roldán y ni del agresor".

Bullrich y Milman, además criticaron, que la gestión de Frederic haya derogado el protocolo de arma de fuego dictado por ellos para ordenar las condiciones de empeñamiento de la pistola de dotación, en especial, tras el episodio del policía bonaerense Luis Chocobar, que espera a ser enjuiciado por haber matado de un tiro por la espalda a un ladrón armado con un cuchillo que acababa de herir gravemente a un turista norteamericano en la Boca. "Los policías tienen temor de utilizar sus armas porque pueden terminar presos. Dudan y esto genera más homicidios", dijeron.

Ayer, en sus perfiles de Instagram y Facebook, el comisario general Néstor Roncaglia, exjefe de la PFA, subió una foto de Roldán y posteó: "Mi indignación es inmensa, porque no tengo dudas de que el policía inspector Juan Roldán murió por dudar en tirar o no. Algunos se ocupan de meter tanto miedo al policía con que no deben disparar que si no van presos, que el policía realmente, ante un hecho violento, duda en hacer uso de su arma, siendo ahí cuando cae muerto. Si el ataque es inminente, al propio policía o a terceros, se le debe tirar al agresor, le pese a quien le pese. Los jueces y fiscales suelen resolver con una mirada distante, como meros espectadores, sin entender ese momento violento vivido por un ser humano. Descansa en paz, señor policía".

