Frederic: "Los operativos de patrullaje que están asentados van a permanecer"

La cuarta mujer que ocupa el principal despacho en el Ministerio de Seguridad analiza desde 2006 el uso de la fuerza pública con trabajos teóricos y de campo. A partir de ese conocimiento, la ministra Sabina Frederic sostuvo que buscará perfeccionar el trabajo conjunto de las fuerzas federales, con pasos consolidados sin apresuramientos. "No sirve anunciar medidas que se vuelvan inviables en la práctica", comentó en una entrevista con LA NACIÓN.

-¿Dispondrá cambios en los operativos de patrullaje urbano?

-Por el momento, quedarán igual. Es muy difícil sacar a las fuerzas federales una vez que llegan a un lugar. Especialmente pasa eso con la Gendarmería, porque la gente la demanda. Los operativos que ya están asentados van a permanecer. Hay conversaciones con la ciudad de Buenos Aires sobre el tema de la Prefectura en Puerto Madero, pero no hay ninguna decisión tomada. La Policía de la Ciudad quiere controlar ese perímetro. A partir del hecho lamentable que ocurrió el sábado (el asesinato del turista británico Matthew Gibbard) se inició el trabajo con autoridades de la ciudad. La idea es hacer un uso más eficiente de los recursos. En Puerto Madero tenemos que coordinar mejor el trabajo de las fuerzas y en el largo plazo analizar si conviene que la Prefectura siga allí o si conviene dejar a la Policía de la Ciudad. Pero es algo que hay que hacer responsablemente para no dejar a la gente desprotegida.

-¿Cuáles serán los ejes de la política de seguridad?

-El campo que nos incluye pasa por los delitos federales y para nosotros es fundamental desarrollar todo lo que es el área de investigación criminal. Eso es clave. Y eso implica también un trabajo de diagnóstico que estamos haciendo sobre protocolos, procedimientos, metodología de investigación, capacitaciones y formación de cuadros. La fuerza que queremos que se convierta en una agencia federal de investigaciones es la Policía Federal Argentina, que empezó un camino en ese sentido, que hay que completar, reforzar y sobre todo articular con las otras fuerzas. Estuvimos en Gendarmería y vimos toda el aérea de investigaciones criminales, el equipamiento que habían sumado y la verdad es que es interesante todo lo que han hecho. Hay que articular el trabajo de las fuerzas y revisar los procedimientos que utilizan tratando de aportar conocimiento que mejore métodos de investigación. Hay que conseguir que las fuerzas compartan los avances que tienen. Que no entren en competencia o que la competencia, en todo caso, sea sana. No estamos planteando con esto que vamos a hacer un estado mayor conjunto de las fuerzas de seguridad, asunto que se habló muchas veces, pero sobre el que no hay una tradición local o internacional que nos permita ir en esa dirección. Pero yo creo que hay que avanzar hacia mesas conjuntas y comandos unificados para que estén todos al servicio de la ciudadanía. Queremos que conozcan e intercambien los avances que tiene cada uno.

-Siempre fue polémico el posible uso de las pistolas Taser. ¿Qué pasará en esta etapa?

-El GEOF tiene esas pistolas desde 2014 y no son exactamente iguales a las que compró la gestión que se fue. Con las anteriores se podría controlar y peritar toda la secuencia de uso. Las 300 nuevas pistolas todavía no llegaron. La idea es derogar el protocolo y transferir esas armas, que no son "no letales", sino "menos letales", tal como informa el propio fabricante, a las fuerzas de operaciones especiales de las cuatro fuerzas federales. Y no para usarlas en cualquier circunstancia, sino en una toma de rehenes, por ejemplo.

-¿Se modificará la portación de arma policial fuera de servicio?

-Todos sabemos que la letalidad policial y la muerte de los policías se producen mayoritariamente fuera de servicio. Ellos están más desprotegidos, eso es lo que dice la estadística. Claro que hay ahí una cuestión objetiva y subjetiva. Seguramente habrá efectivos que con el arma se han sentido menos seguros y hay otros que sienten que tener el arma les da seguridad. Como eso es muy complejo, no habrá ninguna medida compulsiva. Habrá consultas con las fuerzas de seguridad, porque no tiene sentido aprobar una norma y hacer propaganda con eso para un sector de la población y que sea algo inviable. Me parece que hay que ser muy cautelosos. Es muy interesante escuchar las diferencias de opiniones entre los policías, ya que hay generaciones que se formaron creyendo que el arma es parte de su cuerpo, que no es un objeto separado. Nosotros vamos a explorar el tema para no cometer ninguna imprudencia y para tener el consentimiento de una parte de quienes van a ser, creemos, beneficiarios de esa medida.

-¿Cómo se tratarán los casos Maldonado, Nahuel y Chocobar?

-No tendría ni por qué hablar de Chocobar como ministra de Seguridad de la Nación, dado que es un policía local bonaerense. En los otros dos casos sí, porque estuvieron involucradas las fuerzas federales. Creo que hay que hacer básicamente tres cosas: darle toda la información a la Justicia, revisar las actuaciones disciplinarias de todo el personal que intervino y tomar las lecciones aprendidas de un operativo que se hizo mal. En el caso de Maldonado, la propia Gendarmería dice que fue un procedimiento pésimamente realizado.

-¿Cuáles serán los pasos en la política antidrogas?

-Soy franca, nosotros necesitamos contar todavía con la información de inteligencia y de investigación criminal de las fuerzas para poder saber si lo que se hizo realmente tuvo un impacto en el mercado ilegal o no. El informe nacional de 2017 marcó el crecimiento del consumo de drogas. Entonces todo indicaría que los procedimientos que se realizaron hasta ahora no tuvieron el resultado esperado. Hay que complementarse con una inversión fuerte sobre la demanda. Creo que hay que revisar bien lo que estamos haciendo para, por supuesto, mantener una política de lucha contra tráfico de drogas ilegalizadas, pero revisar también las experiencias internacionales sobre drogas blandas, básicamente cannabis, y evaluar los daños que producen esas drogas. Hay que trabajar articulados con el Poder Judicial y tener una política clara sobre cuánto es tenencia para el consumo, para narcomenudeo y narcotráfico.

Defensa del predio policial en Palermo

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, tomó contacto directo en los últimos días con las cúpulas de tres de las cuatro fuerzas de seguridad federales. En esos encuentros, la funcionaria nacional estuvo acompañada por sus más inmediatos colaboradores. Eduardo Villalba fue designado como secretario de Seguridad y Política Criminal; Gabriel Fucks es el nuevo secretario de Articulación Federal; Daniel Fihman será el secretario de Coordinación, Bienestar y Transparencia, mientras que la exministra Cecilia Rodríguez cumplirá funciones como jefa del gabinete de asesores. La ministra fue recibida por los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, que mantendrán sus cargos hasta que sean elegidos los reemplazantes que acompañarán a la nueva gestión.

La Policía Federal concretó el primer encuentro oficial en el predio delimitado por las calles Cavia y Chonino y las avenidas Casares y Presidente Figueroa Alcorta, donde funciona desde 1938 el Cuartel de Policía Montada. Ese lugar tiene hoy una carga simbólica, ya que en la Legislatura porteña hay una iniciativa para asignar otras funciones a ese terreno. Y la ministra lanzó una primera definición sobre ese tema: "La posición es defender ese espacio para la Policía Federal".

"Hay varios argumentos, no solo por el tiempo que llevan allí, sino fundamentalmente porque es un lugar que está en pleno uso. Es un centro neurálgico de la Policía Federal para tener acceso a diferentes puntos estratégicos, incluso para la protección de la Casa de Gobierno y la quinta presidencial. Hay una instalación de comunicaciones de Interpol y un helipuertos, entre otras unidades. No es un predio abandonado y no hay ninguna razón para sacárselo", aseguró Frederic.

Y agregó: "Yo me opongo a la posibilidad de que la Policía Federal pierda ese espacio".