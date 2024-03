Escuchar

El barrio porteño de Recoleta no sale del asombro tras el homicidio de Germán Medina, el colorista de 33 años, que fue asesinado por un compañero de trabajo durante la noche de este miércoles 20 de marzo en el salón de Facundo Verdini, ubicado en Beruti al 3000. Mientras el homicida, Abel Guzmán, sigue prófugo, el novio de la víctima rompió el silencio y contó los motivos por los que peleaban antes del crimen.

Julio Mendoza habló sobre el asesinato de su novio, Germán Medina (Foto: captura TV)

Este jueves, Julio Mendoza dialogó con Esteban Trebucq en LN+ y se refirió a la secuencia terrorífica que terminó con la muerte de su novio. Además, indicó que su pareja tenía conflictos con Guzmán, pero que no era el único, ya que el resto del equipo también “lo padecía”.

Al relatar que Germán le había enviado un mensaje a las 19:45, hora en la que había terminado de trabajar, mencionó que le pareció extraño no tener novedades de él luego de eso y que 21:30 le escribió. Si bien los mensajes le llegaban, se alarmó al no recibir respuesta. “Vi que tenía un mensaje de una compañera de él que ni siquiera estaba en el trabajo y me dice: ‘¿Vos sabés algo de Germán?’. Y yo le digo: ‘No, no sé nada’”, comenzó diciendo sobre cómo fue que se enteró de la noticia.

En ese momento, la mujer lo llamó y le comunicó lo que había ocurrido. “Lo que me dijo fue que a Germán le habían pegado un tiro en la cabeza y que estaba en el hospital Fernández. Me dijo que había sido un compañero de trabajo, que era Abel, y yo no lo podía creer”, recordó. Y siguió: “Cuando llegamos al Fernández no dijeron que no nos podían dar el parte médico. Con el pasar de las horas nos dijeron que había llegado vivo, pero que no pudieron hacer nada”.

Germán Gabriel Medina fue asesinado de un disparo por un compañero de trabajo en Recoleta Instagram

Ante la consulta del conductor de cómo era Germán, Julio mencionó: “Era muy bueno, generoso con todos, le gustaba mucho su trabajo, amaba lo que hacía. Él fue decidido a probarse ahí y decía que iba a entrar a esa peluquería. A los tres días de la prueba quedó y estaba contento por todo lo que había logrado”.

Cuando le preguntaron por los problemas que existía entre la víctima y el asesino, aclaró que, pese a los conflictos, su novio no tenía ganas de renunciar a su puesto. “Él iba a hacer su trabajo y se dedicaba a eso. Sí, habían tenido discusiones y demás, pero eran discusiones que todos los compañeros tenían, no solo él. Era una pelea de peluquería, como en todos lados, lo naturalizaba”, señaló.

