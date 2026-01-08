El video del choque de Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, en Mar de Ajó: el alcohotest dio positivo

La influencer libertaria Eugenia Rolón protagonizó un accidente en la ciudad de Mar del Tuyú tras chocar su vehículo contra un poste de luz mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Personal policial y de tránsito interceptó a la joven de 23 años en la calle Rivadavia al 400 luego de detectar maniobras peligrosas y confirmar un resultado positivo en el test de alcoholemia. Esta situación derivó en el secuestro inmediato del automóvil y su posterior aprehensión.

Cronología del choque que protagonizó Eugenia Rolón

El reporte oficial sitúa el hecho cerca de las 10 de la mañana, cuando la integrante del espacio libertario iba a bordo de un Honda Fit. Las autoridades de seguridad observaron una serie de movimientos imprudentes por parte de la conductora antes de la colisión contra el poste de luz.

Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón Instagram Iñaki Gutiérrez

Los inspectores realizaron un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,89 de alcohol en sangre al momento del siniestro. Esta cifra confirma un estado de intoxicación muy superior al límite permitido por la ley para conducir, donde el límite permitido es 0.

El test de alcoholemia de Eugenia Rolón en Mar de Ajó

La intervención del responsable del vehículo

La policía retuvo el rodado de forma preventiva. La documentación del Honda Fit señala a Iñaki Gutiérrez como titular de la cédula azul. Según consta en el Sistema de Infracciones del gobierno de la Ciudad, el vehículo posee una deuda por multas que asciende los 870 mil pesos.

Según pudo saber LA NACION, el tiktoker y referente de la comunicación digital del Gobierno acudió a la dependencia pertinente y se encargó de retirar a su pareja aprehendida por las autoridades de tránsito de Mar del Tuyú.

La cédula azul del vehículo secuestrado tras el choque

Quién es Eugenia Rolón

La joven militante integró el equipo inicial de comunicación digital del Gobierno antes de su desvinculación temprana. La salida incluyó en ese momento a su pareja, aunque Gutiérrez concretó luego su regreso a las tareas en la Casa Rosada, bajo la órbita del cineasta Santiago Oría.

La joven intentó luego obtener un cargo electivo en la provincia de Santa Fe al participar como candidata de las elecciones convencionales constituyentes. Rolón anunció entonces su postulación: “Voy como candidata a convencional constituyente por mi departamento, San Lorenzo”. El resultado de las urnas impidió su ingreso a la convención y la mantuvo en su rol de militante dentro del universo libertario.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.