En detalle: qué se sabe de la explosión en la Escuela de Gendarmería

Integrantes de la Gendarmería Nacional sufrieron heridas este viernes tras la apertura de correspondencia explosiva en el barrio porteño de Monserrat. El estallido ocurrió al mediodía en el interior de una sede institucional sobre la avenida Paseo Colón. Personal médico y unidades de seguridad acudieron al sitio para asistir a los afectados. El personal de la institución guardó el paquete durante cuatro meses en una de las plantas superiores.

Qué se sabe de la explosión en la Escuela de Gendarmería

La explosión sucedió este viernes al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería durante la manipulación de un paquete que llegó hace cuatro meses al lugar. Los efectivos abrieron la encomienda en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón al 500. El bulto permaneció en resguardo en esa planta desde su recepción original.

Un paquete explotó en la Escuela Nacional de Gendarmería y hay cuatro heridos

Otros dos paquetes de similares características estaban junto al objeto que detonó. El personal de la fuerza no abrió estos últimos elementos postales por precaución. El incidente involucró a cuatro integrantes de la fuerza de seguridad que cumplían funciones en la sede académica del barrio de Monserrat.

Cuál es el estado de salud de los heridos

La detonación hirió a cuatro efectivos de la institución. Dos de las víctimas sufrieron quemaduras y una ambulancia los trasladó hacia el Hospital Argerich. Los médicos del centro asistencial recibieron a los heridos tras el aviso al sistema de emergencias. El tercer herido recibió un control clínico en el lugar de los hechos.

Los profesionales de la salud asistieron al cuarto gendarme con suministro de oxígeno. El reporte médico sobre el estado general de los pacientes indicó: “Todos se encuentran fuera de peligro”. Las autoridades sanitarias brindaron atención inmediata frente al edificio académico poco después del estruendo.

Cómo fue el operativo de seguridad en la zona

El llamado al SAME ocurrió a las 13.24 de este viernes. Los equipos de auxilio llegaron a la intersección de Paseo Colón y la calle México para iniciar las tareas de rescate. La Policía de la Ciudad realizó un gran operativo en la cuadra afectada. Los oficiales armaron un perímetro en la zona para facilitar el trabajo de los especialistas.

Los médicos del SAME derivaron a dos afectados al Hospital Argerich Camila Godoy

La Brigada Especial Federal de Rescate se presentó en el inmueble institucional de forma inmediata. Los técnicos de la División de Explosivos de la Policía Federal analizaron el sitio del estallido en el piso 11. Estas unidades especializadas coordinaron las acciones de seguridad dentro y fuera de la escuela nacional.

Cómo era el paquete que ocasionó la explosión

El elemento que causó la explosión formaba parte de un grupo de tres paquetes recibidos hace cuatro meses por la institución. El personal de Gendarmería mantuvo la correspondencia en resguardo en el piso 11 del edificio de Monserrat. La apertura de solo uno de estos envíos provocó la detonación al mediodía de este viernes.

Uno de los paquetes que no contenía explosivos y lo hicieron detonar

Los otros dos paquetes no sufrieron alteraciones durante el incidente. Las autoridades de la Policía Federal revisaron el contenido de los bultos restantes bajo protocolos de alta seguridad. El origen de la encomienda y los motivos de su permanencia en el depósito durante tanto tiempo son parte del análisis oficial en el lugar.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, llegó a las inmediaciones este viernes. La funcionaria permaneció en el lugar hasta retirarse del sitio sin hablar con la prensa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.