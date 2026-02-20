Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería: cuatro heridos
Ocurrió mientras efectivos manipulaban un paquete que había llegado hace cuatro meses al edificio en el barrio de Monserrat
- 2 minutos de lectura'
Una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería tuvo lugar este viernes al mediodía en el barrio de Monserrat mientras personal de la institución manipulaba un paquete que había llegado hace cuatro meses al lugar. Hay tres efectivos heridos.
Todo ocurrió este mediodía en el edificio en Paseo Colón al 500, cerca de la intersección con México, cuando personal de Gendarmería abrió una encomienda que recibieron hace cuatro meses y se encontraba en resguardo en el piso 11. Junto a ella, se encontraban otros dos paquetes que también fueron recibidos pero no se abrieron.
La manipulación causó una explosión e hirió a cuatro efectivos. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. En tanto, el tercer herido recibió control clínico y el cuarto fue asistido con oxígeno. Todos se encuentran fuera de peligro.
A las 13.24 llamaron al Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME). Un gran operativo se realizó en la cuadra de parte de la Policía de la Ciudad, que perimetró la zona. En tanto, la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal se presentaron en el lugar. Vecinos de la cuadra fueron comandados a evacuar el área.
Noticia en desarrollo
