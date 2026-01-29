Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
La joven, de 27 años, había sido vista por última vez el 23 de enero
Tras casi una semana de búsqueda, las autoridades de Estados Unidos encontraron el miércoles a la noche el cuerpo de Narela Micaela Barreto, la joven argentina de 27 años que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles. Su familia y amigos habían denunciado su desaparición el pasado 23 de enero.
La noticia fue confirmada a LA NACION por fuentes con acceso a la investigación en Los Ángeles. Según pudo saber este medio, el padre de la joven fue notificado de la muerte de su hija este jueves tras su llegada a Estados Unidos, y también las autoridades diplomáticas del país.
Por el momento no trascendieron datos acerca del lugar del hallazgo del cuerpo ni las circunstancias de la muerte de la joven. Las primeras versiones indican que se trataría de un crimen.
El caso
Barreto tenía 27 años y era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora; allí manejaba un kiosco familiar. Era traductora de inglés y hace alrededor de dos años que se había mudado a Estados Unidos; vivía sola en un departamento.
Tras no contestar los mensajes a sus allegados, familiares y amigos emprendieron una campaña en redes para averiguar su paradero. “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas comunicate a cualquier hora”, decía el anuncio en las redes. En simultáneo, amigos de la joven pegaron carteles con su cara en el barrio donde residía, tanto en inglés como en español.
Su hermano, Santiago, indicó ayer en diálogo con el streaming Resumido que hasta hace algunas semanas trabajaba como mesera pero que ahora tenía otro trabajo, aunque no dio precisiones.
Allegados de la joven se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU., en medio del operativo del gobierno de Donald Trump para deportar a inmigrantes, con el objetivo de averiguar si había sido detenida por el organismo, hecho que negaron.
Según comentó también Santiago, ella mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal.
A su vez, una de sus primas, Milagros, reveló el miércoles a la noche cuáles fueron los movimientos de Barreto previos a su desaparición. Según contó, fue vista por última vez por un vecino del edificio donde vivía. “Un chico la vio subirse a un auto de una aplicación”, expresó en diálogo con Telenoche.
A pesar de que sus amigas dieron la alerta el viernes al no poder contactarla, Milagros dijo que Narela respondió mensajes hasta el lunes. “Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, insistió.
“Le dijo a su mamá que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabemos de ella”, cerró.
