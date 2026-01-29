Entre Ríos: perdió el control del auto, volcó, chocó contra un árbol y murió

Un joven de 23 años falleció el miércoles por la noche en un hospital de Entre Ríos luego de permanecer cinco días internado en grave estado tras sufrir un violento accidente de tránsito en una ruta provincial. Por causas que se investigan, el viernes de la semana pasada, la víctima, que iba sola en un vehículo, perdió el control del rodado, volcó y chocó contra un árbol, lo que le provocó lesiones de las que finalmente no pudo recuperarse.

Identificado como Brian Espíndola por medios entrerrianos, el conductor era oriundo del municipio de Urdinarrain. Unos cinco días atrás, poco antes de las 6 de la mañana, protagonizó un impactante siniestro vial. Cuando transitaba por la ruta provincial N.° 20, a la altura de la primera curva en inmediaciones de la localidad de Escriña, perdió el control del automóvil.

Circulaba por una ruta de Entre Ríos, perdió el control del auto, volcó y chocó contra un árbol. captura de redes

Tras un primer despiste, el vehículo se desplazó hacia la banquina, regresó a la calzada y finalmente volcó de manera violenta. Su errático camino finalizó contra un árbol ubicado a unos 40 metros del lugar donde se habría iniciado la maniobra, informó el medio Urdigital.

La víctima, que había quedado encerrada dentro del habitáculo del rodado, fue asistida por bomberos. Una vez rescatado, el conductor malherido fue trasladado de urgencia al centro de salud Belgrano de Urdinarrain y posteriormente derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ingresó en estado crítico y fue intervenido quirúrgicamente. Finalmente,falleció en la noche de este miércoles.

En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, personal policial de la comisaría local, a cargo del subcomisario Gustavo Cuevas, efectivos de Policía Científica y personal de salud del hospital de la localidad donde vivía Espíndola. La muerte de Espóndola se suma a una seguidilla de accidentes de tránsito fatales que enlutan por estos días las rutas y caminos de Entre Ríos.