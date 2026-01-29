Quién es Narela Barreto, la joven argentina desaparecida en Los Ángeles

Continúa la búsqueda de Narela Micaela Barreto, una joven argentina desaparecida desde el 23 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos. Amigas de la mujer en la ciudad californiana se dieron cuenta de que no volvió a su casa y dieron aviso a su familia en la Argentina.

Barreto tiene 27 años y es oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora; allí manejaba un kiosco familiar. Es traductora de inglés y hace alrededor de dos años que se mudó a Estados Unidos; vie en un departamento en Los Ángeles.

Su hermano, Santiago, indicó en diálogo con el streaming Resumido que hasta hace algunas semanas trabajaba como mesera pero que ahora tenía otro trabajo, aunque no dio precisiones.

Narela emigró a EE.UU hace dos años; alquilaba un departamento en el centro de Los Angeles

Familiares de la joven difundieron una alerta en redes sociales ante su desaparición: “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas comunicate a cualquier hora”. En simultáneo, amigos de la joven pegaron carteles con su cara en el barrio donde residía, tanto en inglés como en español.

Allegados de la joven se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU, en medio del operativo del gobierno de Donald Trump para deportar a inmigrantes, con el objetivo de averiguar si había sido detenida por el organismo, hecho que negaron.

Narela Barreto es buscada en Los Ángeles

Según comentó también Santiago al streaming, ella mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal.

El padre de Narela llegará este jueves a Los Ángeles para conocer cómo avanza la investigación y ponerse a disposición de las autoridades. En paralelo, la familia se contactó con detectives privados para contribuir a la búsqueda. La Cancillería, por su parte, mantiene contacto con los allegados de la joven, según pudo saber LA NACION.

“Cinco días sin saber nada de ella, cinco días sin que los efectivos policiales de EE.UU. hagan algo al respecto. Necesitamos respuestas, estamos desconsoladamente mal”, publicó en sus redes Violeta Luján Barreto, prima de Narela.

Narela Márquez Barreto, desaparecida en Los Angeles el 21 de enero

Otra de sus primas, Milagros, reveló el martes por la noche cuáles fueron los movimientos de Barreto previos a su desaparición. Según contó, fue vista por última vez por un vecino del edificio donde vivía. “Un chico la vio subirse a un auto de una aplicación”, expresó en diálogo con Telenoche.

A pesar de que sus amigas dieron la alerta el viernes al no poder contactarla, Milagros dijo que Narela respondió mensajes hasta el lunes. “Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, insistió.

“Le dijo a su mamá que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabemos de ella. Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, cerró.