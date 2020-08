Cristina Vázquez, en enero pasado Crédito: Martín Boerr

26 de agosto de 2020

Cristina Vázquez, la misionera que pasó 11 de sus 38 años presa, acusada de un crimen que no había cometido y liberada a finales de diciembre pasado por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue encontrada muerta esta tarde en su casa de Posadas.

Las primeras averiguaciones hechas por la policía provincial abonan la hipótesis de que se habría tratado de un suicidio, al ingerir un cocktail de sustancias para terminar con su vida.

La hermana de Vázquez, María Alejandra, hacía dos días que la estaba llamando y enviando mensajes de WhatSapp que Cristina no contestaba. Ella alertó hoy a la policía, que ingresó a la casa del barrio de El Palomar (cercano al centro de Posadas) donde encontró a la mujer sin vida.

En Posadas apenas se conoció la noticia empezaron a circular por las redes sociales mensajes de indignación por el sistema judicial, cuyas fallas le quitaron la mitad de su juventud a Vázquez, para luego restituirle la libertad sin reparar de ninguna forma el tremendo daño que le causaron a su vida.

Vázquez fue acusada y comenzó su calvario cuando tenía 19 años, tras dos detenciones seguidas de liberación, fue apresada definitivamente en 2003 para salir recién 11 años después.

Allegados a Vázquez comentaron a LA NACION que se encontraba "muy deprimida", algo a lo que no contribuyó la cuarentena del Coronavirus, que paralizó la vida y los proyectos de esta mujer que perdió nada menos que 11 años encerrada por un crimen que no cometió.

"Cristina estaba sumamente afectada por la pandemia y la cuarentena, y a esto se suma que nunca recibió atención adecuada ni psicológica ni asistencia económica, tenía conflictos con las adicciones, realmente le arruinaron la vida y después la dejaron sola", explicó Pamela Cáceres, amiga de Vázquez y conductora de radio.

Otras voces como la de Cáceres se alzaron en las redes sociales ante la indignación y el estupor que provocó la muerte de Vázquez, quien es vista como una víctima del mal funcionamiento del sistema judicial.

La muerte fue confirmada también por el Padre Alberto Barros, un conocido cura que es titular de Cáritas en Posadas y había invitado a Vázquez a sumarse a una de sus iniciativas sociales.

Vázquez había sido liberada el 27 de diciembre de 2019, tras haber sido absuelta por el máximo tribunal del país en el caso del homicidio de la jubilada Ersélide Dávalos, de 79 años, crimen por el cual había sido condenada a prisión perpetua en 2010, a pesar de la ausencia de pruebas indubitables que la incriminaran. Hacía dos años que estaba presa y permaneció en esa condición hasta el año pasado, cuando finalmente recuperó la libertad, al igual que la otra sentenciada en la causa, Cecilia Rojas.

"No guardo rencor, pero la Justicia tiene que reconocer sus errores", dijo Vázquez a LA NACION en enero pasado, a pocos días de haber salido de prisión.

Como si fuera un capo mafia

La manera en que la detuvieron en el año 2003, mientras trabajaba de camarera en un restaurante frente al cementerio de La Recoleta, es digna de un guión cinematográfico.

Como si se tratara de un capo mafia fuertemente custodiado, dos docenas de efectivos de fuerzas federales rodearon el restaurante e irrumpieron cuando Cristina estaba cenando tempranamente, antes de comenzar el turno noche. Había efectivos de la ex SIDE, Policía Federal, Interpol y Policía de Misiones.

"Un lunes entré a trabajar en el turno noche; como estaba vacío aproveché para cenar antes de arrancar y dos hombres de civil se acercaron, me mostraron un papel y me esposaron. No volví a disfrutar de la libertad hasta el jueves de la semana pasada", contó en diciembre pasado a LA NACION.

Dos de sus amigas, Gabriela y Magda, intentaron detener a los policías que la esposaron o más bien los increparon. Eran tres mujeres jovenes e indefensas contra el aparato de las fuerzas federales y el sistema judicial penal que se llevó a Vázquez y le arruinó la vida.