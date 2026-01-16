Explosión e incendio en un depósito de garrafas en Tucumán: hay al menos siete heridos

Un feroz incendio se desató este viernes en un depósito de almacenamiento de garrafas en la ciudad tucumana de Famaillá, donde se registraron múltiples explosiones debido al material altamente inflamable. Según informaron medios locales, al menos siete personas resultaron heridas como consecuencia del siniestro.

El hecho ocurrió este viernes cerca del mediodía en un local que almacena garrafas, situado sobre la calle Bartolomé Mitre al 900, en Famaillá, de acuerdo a lo informado por La Gaceta. No se registraron víctimas fatales.

Sin embargo, el medio local reportó que al menos siete personas resultaron heridas, entre ellas, dos hombres que trabajaban en el lugar, quienes sufrieron quemaduras y traumatismos de cráneo.

Los dos empleados debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Centro de Salud de San Miguel de Tucumán, donde permanecen internados y bajo observación.

Incendio y explosión en Tucumán

Otros empleados y una vecina fueron asistidos primero en el lugar por distintas lesiones como quemaduras y golpes y debieron quedar en observación.

En tanto, aún se investigan las causas que habrían originado el incendio. Imágenes registradas por testigos y difundidas en redes sociales muestran la magnitud del episodio y generaron alarma entre los vecinos, algunos de los cuales aseguraron que varias garrafas “volaron” a lo largo de varios metros producto de las explosiones.

Tras ello, personal especializado, de bomberos y efectivos policiales arribaron al lugar y montaron un amplio operativo para contener la propagación del fuego y asistir a las víctimas.

Pasadas las 15 las las autoridades continuaban trabajando para combatir el incendio de gran magnitud desatado este mediodía.

Las autoridades dispusieron así el corte del tránsito en las inmediaciones y solicitaron a los vecinos que eviten circular por la zona ante el riesgo de otras explosiones.