Ezeiza: iba a festejar su cumpleaños número 50 por la noche, pero una automovilista lo arrolló cuando iba a trabajar y lo mató

“Pido justicia por mi papá. Estaba manejando alcoholizada y lo dejó sin vida”, reclamaba con dolor esta mañana la hija de Miguel Quiñónez, quien el sábado por la mañana, cuando iba a trabajar en motocicleta para luego festejar su cumpleaños y el de su mujer por la noche, fue arrollado de atrás por una automovilista fuera de control y murió en el acto. La conductora del rodado iba a toda velocidad por las calles de Ezeiza y tras atropellar a la víctima chocó también contra tres postes de madera.

Era un sábado especial para Quiñónez y sus seres queridos. Ya estaba todo preparado. Cuando cayera la noche, iban a festejar el cumpleaños del padre de familia y de su esposa. Como todos los días bien temprano, el hombre se subió a su motocicleta Yamaha, se colocó su casco y partió hacia su lugar de trabajo en un campo de golf. Sin embargo, ya nunca volvió con vida.

Lo chocó de atrás una automovilista y murió tras caer al asfalto

Cuando Quiñónez dobló desde la calle Diego Laure hacia Lacarra, a una cuadra de donde vivía, un automóvil marca Fiat Mobi que circulaba a toda velocidad lo chocó de atrás. Fue tal la violencia del impacto, que el hombre salió despedido de la motocicleta como si fuera un papel liviano. No tuvo posibilidad de sobrevida. “Voló y dio su cabeza contra el poste. Mientras, ella siguió adelante chocando postes”, relató conmocionada Karina, una de las tres hijas de la víctima, en diálogo con TN.

Según denunció la familia de la víctima, la automovilista que causó la tragedia “estaba alcoholizada y drogada”. “Se reía sola y no podía estar parada, no se podía mantener en pie. Solo decía que llamen a su mamá”, dijo Karina.

“Nos dejo sin un padre, sin un esposo. Todas las mañanas mis nenes se levantaban y se iban a tomar el té con su abuelo. ¿Cómo les explico que ya no va a estar?”, agregó la joven, que no podía contener las lágrimas de tristeza. La mujer contó que mientras velaban a su papá, la automovilista, que había sido demorada, ya estaba en libertad. Karina recordó a su padre por las “palabras hermosas que me decía”. “Era solidario, no esperaba nada a cambio. Me enseño a salir adelante”, agregó.

Según pudo saber LA NACION, en la investigación del hecho, caratulado como homicidio culposo, interviene la UFI N.º 2 de Ezeiza.

