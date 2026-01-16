Falleció la mujer que se roció con alcohol y se prendió fuego dentro de una comisaría

“Por lo que le hicieron a mi hijo”. Con esa frase, pronunciada en la guardia de prevención de la comisaría de Campo Grande, en Misiones, Laura Esther Delmas, de 63 años, marcó el inicio de una secuencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad y que derivó en su muerte nueve días más tarde. Había llegado a la dependencia a comienzos de enero, apenas después de la detención de uno de sus hijos, con una botella de alcohol, un encendedor y una mochila con pertenencias.

Según consta en el expediente, Delmas cruzó la puerta de la guardia, se roció con el líquido inflamable y encendió su ropa frente a los efectivos de turno. Los policías reaccionaron en el acto, apagaron las llamas y le brindaron los primeros auxilios mientras aguardaban la asistencia médica. La mujer fue trasladada primero al hospital local y luego derivada al Hospital Samic de Oberá, donde quedó internada en terapia intensiva.

El parte médico inicial indicó que presentaba quemaduras en el 35% del cuerpo, con especial compromiso en el rostro y la vía aérea. El daño en esa zona obligó a colocarla bajo asistencia respiratoria y a evaluar una intervención para limpiar las lesiones. De no surgir complicaciones, los profesionales consideraban posible iniciar un retiro progresivo del respirador. Por indicación médica, no se le realizaron estudios toxicológicos.

Impactante episodio en Misiones: una mujer se incendió frente a policías y está grave

Durante los días siguientes, Delmas permaneció bajo estricta observación. Pese al aporte del equipo de salud, las quemaduras afectaron órganos de vital importancia y su estado se agravó. Este viernes, tras nueve días de agonía, se informó su muerte en el Hospital de Oberá.

En la comisaría se secuestraron la botella con alcohol, el encendedor y la mochila que llevaba. También se incorporaron a la causa las imágenes registradas por las cámaras internas. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, que analiza la secuencia registrada, los antecedentes y el contexto vinculado a la detención del hijo de Delmas, mencionada por ella en la frase que pronunció antes de prenderse fuego.