Femicidio en Necochea: la desgarradora carta de la madre de Débora Bulacio

María Luisa Del Valle, la madre de Débora Damaris Bulacio, la joven de 39 años que fue asesinada en la ciudad balnearia de Necochea, escribió unas emotivas palabras en sus redes sociales. “Te quisieron ocultar, pero se olvidaron o se olvidó que eres luz y en las tinieblas la luz resplandece”, dijo este martes en su posteo, apenas fue hallado el cuerpo de su hija.

En la investigación por el femicidio, la Justicia ordenó la detención de quien era la pareja de la mujer, Ángel Gutiérrez, incluso antes de que fuera encontrado el cuerpo sin vida en el Lago de los Cisnes ubicado en esa ciudad bonaerense, después de una exhaustiva búsqueda.

Desde su cuenta personal de Facebook, Del Valle escribió: “Toco tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos”. Luego sumó: “Queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas, tus ganas de siempre ayudar a los demás, tu disponibilidad para quien necesitaba un oído, un abrazo, un te amo. Dios nos prestó por un ratito tu vida”.

Femicidio en Necochea: la desgarradora carta de la mamá de Débora Bulacio. @marialuisa.delvalle.792

En el mensaje, la madre de Bulacio dejó entrever que la víctima había sufrido la pérdida de un hijo y de una hermana años atrás. “Dámaris Débora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba y te encontraste con tu hermanita mayor. Seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo”.

Débora Damaris Bulacio del Valle había sido vista por última vez este sábado a la noche

“Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva, guerrearemos por ti. Se hará justicia, tenelo por seguro. Porque la justicia celestial y la terrenal se unieron”, sumó Del Valle, que aprovechó también sus redes sociales para agradecer a los involucrados en hallar a su hija. “La Justicia en general está trabajando. Obvio que falta mucho. Esto recién se está esclareciendo al encontrar el cuerpo de mi hija. Sepan respetar los tiempos. Muchas gracias”, agregó la mujer.

Cómo encontraron el cuerpo

Bulacio había sido vista por última vez este sábado por la noche en un camping de Necochea. Tras una intensa búsqueda, en la tarde de este martes los investigadores hallaron su cuerpo sin vida en un lago cercano al sitio qn que se hospedaba junto a Gutiérrez. La Policía detuvo a su pareja -apuntado como principal sospechoso-, quien se negó a declarar y a realizarse pericias psiquiátricas.

Femicidio en Necochea: la desgarradora carta de la madre de Débora Bulacio

El fiscal Walter Pierrestegui brindó detalles en LN+ acerca del operativo: “Estaba bajo tierra, completamente vestida. La estábamos buscando desde el domingo. El lugar es muy amplio, con mucha vegetación”.

En tanto, respecto de la situación de Gutiérrez agregó: “La persona [el detenido] fue indagada por femicidio, a pesar de no tener la certeza”, y cerró: “Se le solicitó una pericia psiquiátrica y no accedió, lo cual es llamativo”.