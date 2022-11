Gran incendio: 14 dotaciones de bomberos trabajaron para contralar el fuego en una maderera de Moreno

escuchar

Un incendio de inmensas proporciones destruyó una maderera en la localidad bonaerense de Moreno, ayer por la noche. Si bien el aviso a los bomberos se dio de manera inmediata, el fuego se propagó rápido y se necesitaron 14 dotaciones para apagarlo y evitar que se desplace a las casas lindantes. No se registraron víctimas y los efectivos siguen esta mañana en la zona para controlar posibles focos ígneos entre los escombros.

El hecho fue reportado por los vecinos pasadas las 20 en una maderera ubicada en la calle Julián Álvarez al 2.500, en el barrio Rififí de Moreno. El local es amplio, mide 30 metros de frente y 50 de fondo.

“Afortunadamente no hubo víctimas”, dijo Ariel Barcala, responsable del cuartel central de ese distrito a Primer Plano On Line. Es que el fuego comenzó cuando ya no era un horario laboral por lo que no había personal en el lugar.

Voraz incendio en una maderera de Moreno

Al lugar asistieron en total 14 dotaciones, con la colaboración de Bomberos de Merlo, de Mariano Acosta, de Morón e Ituzaingó.

“Llegamos a tener 72 efectivos. La principal preocupación era evitar, cosa que se consiguió, que las llamas llegaran a viviendas linderas”, explicó Barcala a ese medio.

Las impactantes imágenes se viralizaron en las redes sociales, donde se podía ver cómo el fuego se apoderaban de todo el local.

El incendio logró apagarse pasadas varias horas. Hasta la mañana de hoy, el trabajo de los bomberos consistió en remover escombros para sofocar los posibles nuevos focos. Asimismo se perita el sitio para determinar el origen del siniestro.

LA NACION

Temas IncendioMoreno