Habló Fernando Burlando tras las detenciones de “Pequeño J” y su mano derecha: “No descartamos más responsables en otros niveles”

Fernando Burlando, el abogado de la familia de Brenda, - una de las tres víctimas del triple crimen de Florencio Varela- compartió este miércoles ante la prensa sus primeras impresiones sobre los arrestos del presunto autor material de los homicidios, Tony Janzen Valverde Victoriano alias Pequeño J y su ladero, Matías Agustín Ozorio en Perú.

Fernando Burlando aseguró que profundizarán en todos los niveles de la banda narco

“Yo creo que gran parte de los autores están detenidos. Reitero que la fiscalía hizo un trabajo prudente, serio y rápido. No descartamos más responsables en otros niveles por encima en el mismo nivel o por debajo”, manifestó.

En ese sentido, añadió que su equipo profundizará “en todos los sectores desde el mismo momento en que las familias de las víctimas no fueron atendidas como corresponde”.

“Hacia el pasado y presente hay que investigar todo. Los detenidos de ayer tienen un pie de igualdad en cuanto a la responsabilidad incluso en sus acciones crueles y horribles para con las víctimas. No descarto nada”, enfatizó.

Declaraciones de Diego Storto, abogado de Morena

Horas antes, Diego Storto, abogado de Morena -otra de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela- señaló que recibió “parcialmente bien” las últimas novedades de la investigación, relacionadas con la detención de “Pequeño J” y abrió otro capítulo al asegurar que Víctor Sotacuro conocía a las chicas. “Hay videos de Sotacuro con las tres víctimas”, dijo, pero su comentario se limitó a eso porque forma parte del expediente.

En otro orden de cosas, adelantó que se reunirá, junto con Fernando Burlando, con el fiscal Adrián Arribas para realizarle una serie de pedidos y “esclarecer cuestiones que son vitales para la causa”.