Habló un compañero del alumno que ingresó a los tiros en una escuela: “Le desarmó la cabeza y dijo que quería matar a todos”

Un alumno que presenció el ataque en la Escuela N.º 40 de San Cristóbal, Santa Fe, reconstruyó la escena de violencia que se vivió dentro del establecimiento y aportó un relato estremecedor sobre el comportamiento del agresor.

Según su testimonio, difundido en LN+, el atacante ingresó con el arma oculta dentro de un estuche de guitarra, salió del baño y lanzó una advertencia antes de comenzar a disparar: “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”.

Audio exclusivo de un alumno de la escuela de San Cristobal, Santa Fe

El relato del estudiante

El joven describió que el tirador habría tenido como objetivo inicial a un grupo cercano. “Supuestamente quería matar a los amigos, pero como no estaban empezó a tirar a la bartola”, afirmó.

En medio del caos, recordó haber corrido mientras los disparos se multiplicaban. “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”, detalló, al reconstruir la desesperación que se vivió en el lugar. Y sumó: “Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza”, dijo en referencia a la víctima fatal.

Corridas y gritos en una escuela de Santa Fe luego de que un alumno comenzara a disparar

La detención y una frase que impacta

De acuerdo con su relato, el ataque se detuvo cuando lograron reducir al agresor y quitarle el arma. En ese momento, sostuvo, el adolescente intentó escapar.

“Cuando le sacaron el arma y los cartuchos empezó a correr”, indicó. Luego, describió lo que ocurrió tras la intervención policial: “Cuando lo agarra la policía y lo mete al patrullero, se empezó a reír y dijo que quería matar a toda la escuela”.

Un joven de 15 años ingresó a la Escuela Nacional de San Cristóbal, Santa Fe, con una escopeta y mató a un alumno de 13 años Captura

Qué dice la información oficial

Los datos difundidos por las autoridades de Santa Fe presentan diferencias respecto del testimonio. Según la reconstrucción oficial, el agresor —un alumno de 15 años— ingresó con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos, uno de los cuales resultó fatal.

Un estudiante de 13 años fue asesinado y otros dos resultaron heridos, de 13 y 15 años. Uno de ellos debió ser trasladado en código rojo a Rafaela, con perdigones en la cara y el cuello, mientras que el otro presentó lesiones de menor gravedad.

Cómo fue reducido el atacante

De acuerdo con la versión oficial, la situación se controló gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, evitando que continuara el ataque.

Posteriormente, el adolescente fue detenido por la Policía, mientras la escuela era evacuada y la zona permanecía acordonada. Las autoridades indicaron que se trabaja para esclarecer el hecho, en medio de la conmoción que generó el episodio en la comunidad educativa.