Hallaron a una mujer de 51 años muerta a puñaladas en su casa en el barrio de Monte Castro

Una mujer de 51 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda en el barrio porteño de Monte Castro, con varias lesiones de arma blanca en el cuerpo. El cadáver fue hallado este sábado por su pareja, quien entró al domicilio y la vio en el piso con signos vitales muy débiles. La investigación judicial intenta determinar si se trató de un homicidio cometido durante un robo.

El violento hecho ocurrió en una casa de dos plantas ubicada sobre la calle Desaguadero al 2600, cerca del límite con Villa Devoto en la ciudad de Buenos Aires. Luego de encontrar a la mujer herida, su pareja llamó al 911, alrededor de las 17, y pidió asistencia médica. Al llegar a la casa, los paramédicos confirmaron que había fallecido, según pudo saber LA NACION de fuentes policiales.

La casa en donde se encontró a la mujer herida fue en Desaguadero al 2600 Google Maps

El cuerpo presentaba múltiples heridas compatibles con puñaladas. Los investigadores analizan si los atacantes ingresaron con fines de robo, ya que el hombre afirmó haber encontrado la casa revuelta. Las circunstancias precisas del ataque se investigan, ya que no se informó oficialmente si faltaban pertenencias ni si se detectaron signos claros de violencia en los accesos al inmueble.

Intervino personal de la Comisaría Vecinal 10B, junto con la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y peritos de la Unidad Criminalística, que realizaron tareas de levantamiento de rastros, toma de huellas y relevamiento fotográfico.

En la escena del crimen intervino personal de la Comisaría Vecinal 10B

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 3, a cargo del fiscal Daniel Roma, que dispuso las primeras tareas de investigación y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia.

El hombre que encontró a la mujer herida fue demorado para tomarle declaración testimonial y obtener detalles sobre sus movimientos previos, aunque no se dispuso ninguna detención en su contra. Según su testimonio, regresó la vivienda por la tarde, alrededor de las 16, y se encontró con la escena ya consumada.

La autopsia será determinante para precisar datos como el número de cuchilladas o si hubo lesiones defensivas en brazos o manos. En paralelo, se siguieron haciendo pericias en el domicilio para determinar si hubo participación de terceros y si el hecho estuvo vinculado a un robo.