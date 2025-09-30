Hallaron en Buenos Aires a una joven de 18 años que había desaparecido en San Juan: la habrían captado con un videojuego

La incertidumbre que mantenía en vilo a una familia sanjuanina llegó a su fin. Priscila Selena Barzola Bustos, de 18 años, fue hallada en Buenos Aires luego de permanecer desaparecida desde el domingo.

Según informó el medio local Huarpe, el fiscal Ignacio Achem confirmó que la joven estaba en un hotel y que, en la madrugada de este martes, se concretó el reencuentro con su madre, quien viajó específicamente para verla.

De acuerdo con la versión judicial, el lunes la Policía Bonaerense alertó sobre la presencia de la adolescente. Para corroborar su identidad, se realizó una videollamada en la que la propia Barzola Bustos aseguró encontrarse allí por voluntad propia.

Más tarde, cerca de las dos de la madrugada, madre e hija se abrazaron nuevamente en presencia de funcionarios judiciales y personal policial. A partir de ello, se dio por cerrada la etapa de búsqueda, aunque la causa seguirá su curso para determinar con precisión qué sucedió en las horas previas a su hallazgo.

La desaparición

Priscila había sido vista por última vez el domingo 28 de septiembre a las seis de la mañana en el barrio Talacasto, en el departamento de Chimbas, donde residía junto a su familia. Desde ese momento, no se supo nada de ella por lo que, sus familiares radicaron la denuncia en la comisaría local. La hipótesis que surgió entre allegados fue que la joven pudo haber sido captada mediante un videojuego virtual, Free Fire, por un hombre que la habría persuadido de viajar a Buenos Aires.

El anuncio difundido por el Programa provincial de búsqueda de personas extraviadas

El caso cobró mayor visibilidad el lunes por la noche, cuando se activó oficialmente el protocolo “San Juan Te Busca”. En la denuncia se detallaron sus características físicas: de 58 kilos y 1,52 metros de altura, contextura mediana, tez clara, ojos negros, rostro redondeado, boca mediana y labios finos. También se indicó la vestimenta con la que salió de su casa: pantalón de jean azul, campera negra, zapatillas negras marca Vans, un bolso azul y una mochila multicolor.

Según el medio local Diario De Cuyo, los familiares señalaron que el domingo pasado Priscila habría viajado en avión hacia la Ciudad de Buenos Aires y que incluso mantuvo un contacto telefónico inicial asegurando que estaba bien. Sin embargo, horas más tarde llegaron mensajes contradictorios, en los que pedía ser buscada y compartía una ubicación que resultó ser falsa.

Ante ese escenario, la Policía de San Juan desplegó un operativo cerrojo en coordinación con fuerzas federales, y abrió una investigación formal para establecer el paradero de la joven. Las tareas incluyeron el relevamiento de dispositivos electrónicos para el análisis de chats, verificación de pasajes, aeropuertos y terminales y rastreo de dispositivos ante la posibilidad de un traslado a otra provincia.

Si bien la aparición con vida de Priscila trajo alivio a su entorno, la Justicia mantiene el expediente abierto. El objetivo ahora es reconstruir el camino que la llevó desde San Juan hasta Buenos Aires y esclarecer si en ese trayecto hubo terceras personas involucradas. El caso continúa bajo estricta reserva judicial, con la hipótesis de una posible red de explotación aún sobre la mesa.