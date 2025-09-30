Un investigador del narcotráfico peruano explicó el modus operandi de las bandas y qué pasó con las chicas asesinadas

El investigador de terrorismo y narcotráfico peruano Jaime Antezana analizó en LN+ el triple crimen de Florencio Varela, donde asesinaron a Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. “Dudo que las chicas se hayan robado dinero, pero sí drogas. Solamente por esa razón es que estas bandas cortan dedos, orejas y luego asesinan. Es un ritual antes del sacrificio”, aseguró Antezana.

Jaime Antezana, investigador de narcotrafico y terrorismo peruano

“En Perú no se sabía quién era “Pequeño J” hasta que ocurrió el triple crimen", detalló Antezana. “Sin embargo, Trujillo, la provincia donde él nació, es el corazón de las mafias peruanas, una zona histórica del narcotráfico”, agregó el investigador.

En alusión a las bandas narco criminales de su país, el especialista dijo: “La más famosa es la de “Los Pulpos” [con la cual estaría vinculado “Pequeño J”] y “La Jauría”. Ambas convirtieron a Trujillo en la zona más importante de homicidios por sicariato y secuestro. También realizan explosiones con granadas y dinamita".

Jaime Antezana, investigador de terrorismo y narcotráfico en Perú dialogó con LN+

Para evidenciar la importancia de estas organizaciones en Perú, Antezana lo graficó con un ejemplo. “El mayor logro de la comisaría de Trujillo durante el año pasado fue encontrar al cortadedos de “Los Pulpos”, justo una tarea que ocurrió en el triple crimen“, subrayó.

En palabras de Antezana, otra vinculación entre estas bandas y el asesinato de las chicas “fue el uso de un modus operandi que se repite: el ajuste de cuentas y los entierros clandestinos”.

Un vaticinio narco en la Argentina

Consultado sobre cómo ve la situación del narcotráfico en el país, el analista peruano sostuvo: “Desde hace años que la Argentina marcha hacia un copamiento del mercado de consumo de drogas a través del narcomenudeo por organizaciones peruanas que fueron invadiendo desde la década del noventa las villas miserias argentinas”.

“Bandas, como ”Los Pulpos", son organizaciones transnacionales, es decir, semicárteles", analizó el investigador. “Que poco a poco lograron copar la distribución de cocaína y la violencia criminal en la Argentina. Esto va en serio”, concluyó Antezana.