Armas en el ataúd, balazos al aire y motos: así fue el velorio tumbero del motochorro al que mató un policía en La Matanza

Anoche, los vecinos del barrio San Javier —ubicado en el límite de González Catán, en el partido de La Matanza— no durmieron. Entre las explosiones de los caños de escape de las motos y algunos disparos al aire, los amigos del motochorro abatido por un policía durante un robo, despidieron los restos del asaltante.

Según fuentes policiales, el ladrón fallecido al intentar robarle la moto a un hombre en la esquina de Anchoris y Lynch el último sábado, fue identificado como Lautaro Uriel Figueroa.

En lo que fue un funeral tumbero, familiares y allegados de Figueroa colocaron armas sobre el cuerpo del hombre, que yacía en el ataúd cubierto por una mortaja blanca. La despedida se realizó en la vivienda del asaltante, donde se concentraron varias personas, hicieron estallar los motores de sus motos y efectuaron disparos al aire.

“Mala ahí amigo, nos dejaste tristes. Me acuerdo del fútbol que hicimos el miércoles con los pibes y cómo renegabas conmigo. Descansa en paz. Siempre presente amigo”, escribió en un perfil de la red social “X” uno de los amigos de Figueroa.

La despedida en redes sociales al motochorro abatido por un policía en La Matanza Redes

Figueroa tenía antecedentes penales por encubrimiento, cometidos cuando aún era menor de edad . El sábado pasado, armado con un revólver y acompañado por un cómplice, intentó robarle la moto a un vecino. Pero la víctima resultó ser un policía de civil, instructor de tiro e integrante de la fuerza de seguridad provincial. Al identificarse, se produjo un feroz tiroteo que terminó con Figueroa muerto y su acompañante prófugo.

El suboficial de la policía bonaerense resultó herido en una pierna y tuvo que ser internado en el policlínico de San Justo donde se encuentra fuera de peligro.

El velatorio tumbero del ladrón que mató un policía en La Matanza

El enfrentamiento que terminó con la muerte del acusado Figueroa ocurrió anteayer, a las 13.45, en la esquina de Anchoris y Lynch, en la localidad de Villa Constructora, en el partido de La Matanza. Por la hora y debido a la cercanía con un centro comercial, no hubo más víctimas de milagro.

A partir de la reconstrucción del hecho, realizada con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y el testimonio de un vecino, los investigadores determinaron que todo comenzó cuando el policía, que circulaba de civil en su moto porque estaba de franco, se detuvo para preguntarle a otro hombre por una dirección.

En ese momento, según el relato del vecino, identificado por fuentes policiales como Mario, de 53 años, se acercaron dos delincuentes y amenazaron con un revólver al hombre que le preguntaba sobre la dirección en la zona y le exigieron que entregara la moto.

Una foto del ataúd con el delincuente asesinado cuando quiso robarle la moto a un policía Redes

El dueño de la moto se identificó como policía. Así comenzó un enfrentamiento en el que se dispararon más de doce balazos. Los asaltantes abrieron fuego contra el uniformado, que logró abatir a Figueroa, quien cayó a pocos metros del lugar en el que se inició el tiroteo.

El policía, quien se desempeña en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, resultó herido en una pierna, mientras que el cómplice del ladrón abatido logró escapar a bordo de la moto en la que había llegado al lugar.

Hasta el momento, la policía no logró apresar al ladrón prófugo y revisaba hospitales de la zona ante la posibilidad de que hubiera resultado herido durante el tiroteo.

Según el relato del testigo que quedó en medio del enfrentamiento, el tiroteo comenzó cuando el policía y los asaltantes estaban a pocos centímetros.

Feroz tiroteo en La Matanza

El lugar donde ocurrió el tiroteo está a diez cuadras del cruce la ruta 3 y el Camino de Cintura y muy cerca de donde el 15 de enero de este año fue asesinada Hilda Cristina Tello, una vecina de 45 años, que viajaba en un colectivo de la línea 174.

Según relataron los vecinos, cuando el chofer del interno 623 les tiró el colectivo encima en el momento en que intentaban robarle a un vecino que estaba lavando su auto en la vereda, en Lynch al 2800, la moto aceleró y, ya en marcha, el ladrón que iba como acompañante disparó tres tiros hacia atrás contra la unidad de la línea 174.

Uno de los proyectiles alcanzó a Tello, mientras que su hija, de 8 años, fue herida y llevada a una clínica privada situada a dos cuadras del lugar del ataque.

El nuevo tiroteo con un fallecido formó parte de la sucesión de hechos de violencia ocurridos en plena luz del día en las últimas 72 horas en La Matanza, que terminaron con los homicidios de Esmeralda Bustamante, de 23 años y Rita Mabel Suárez, de 47.

Ambas mujeres fueron asesinadas durante asaltos. El homicidio de Bustamante ocurrió en el cruce de la ruta 21 y Carcarañá, en el límite entre Laferrere y González Catán, cuando dos delincuentes en moto le dispararon para robarle la moto que conducía su hermana, de 24 años.

Matan a sangre fría a una joven de 23 años para robarle la moto en el conurbano

Mientras que el homicidio de Suárez ocurrió al día siguiente, en la esquina de Miró y Juan Florio, en Villa Luzuriaga, cuando tres delincuentes le dispararon a sangre fría a la mujer para robarle su Renault Sandero.

La víctima fue asesinada en presencia de su hijo, de 15 años, que estaba en el asiento del acompañante y cuando esperaba a su hija en la puerta de la casa de la profesora de canto. Dos delincuentes fueron apresados por la policía, uno, de 17 años y otro, de 19. Mientras que los investigadores buscaban a un prófugo, menor de edad.