El dueño de una pizzería de la localidad bonaerense de José C. Paz fue víctima del brutal ataque por parte de un policía que, en estado de ebriedad, irrumpió en el local y le disparó con su arma reglamentaria. Pese al ataque, la bala no impactó en el hombre, que resultó ileso, y el agente fue detenido y separado de la fuerza de seguridad provincial.

José C. Paz: un policía borracho irrumpió en una pizzería y le disparó al dueño

El episodio fue grabado por las cámaras de seguridad del comercio, ubicado en Potosi 4325. Los videos del hecho dan cuenta de cómo el policía abordó al comerciante afuera del negocio, que se encontraba cerrado, y lo siguió hasta el interior del mismo a través de la puerta ubicada en la persiana. A continuación, le apuntó con una pistola y gatilló. Sin embargo, el tiro no salió y el propietario, identificado como Luis Bastias, lo amenazó con una botella de vidrio con la intención de que el hombre se asustara y se fuera del local. Aunque ese fue el desenlace de la situación, antes de retirarse el oficial volvió a gatillar y la bala salió.

En declaraciones a Telefe, la víctima recordó: “Estaba en la calle cuando un hombre se me pone al lado y me dice: ‘¿Qué hacés amigo? Imaginate a las 6 de la mañana que se te acerque alguien. Lo primero que pensé es que me iba a robar. ‘¿Amigo qué?’, le dije asustado y me metí directamente a la pizzería. Al entrar, él viene atrás mío con una pistola, me apunta y yo me escondo”.

Tras ello, señaló: “Me apuntaba a la altura de la cabeza y yo escondiéndome detrás de un pilar y en una escucho que hace clac el gatillo y le digo: ‘¡Hijo de puta, no tenés balas!’. Entonces, agarro una botella de la barra, voy para la mitad del local y amago a pegarle para asustarlo. Él retrocede un poco y hace un disparo que pega en el piso. Luego sale, se escapa, y yo automáticamente salgo y me voy al destacamento de acá a la vuelta, donde me atendieron enseguida y me dijeron que me mandaban un móvil”.

Al regresar al local, Luis contó que se encontró con una mujer llorando en la puerta. “Me dice: ‘Es mi marido, está borracho, es policía ¿Los lastimó, les hizo algo?’. Yo le contesto: ’No, señora, me acaba de disparar adentro de la pizzería’. La señora no sabía para dónde había ido. Estaba muy mal, llorando... Y en ese ínterin vemos que el hombre regresa. Entonces, vuelvo asustado al destacamento y al llegar me dicen: ‘Ya está el móvil ahí'. Eso quiero destacarlo, la Policía de acá es espectacular. Me atendió perfecto y lo arrestaron. Le encontraron el arma, municiones y cargadores en la camioneta”.

Según pudo saber LA NACION, el agente, que desempeñaba tareas como oficial principal, fue identificado como Claudio Acosta, separado de la Policía Bonaerense e imputado por el delito de “abuso de arma”. Además, voceros de la fuerza confirmaron a este medio que estaba borracho al momento de cometer el ilícito, en consonancia con lo atestiguado por la víctima, que sostuvo: “Cuando se me acercó tambaleaba. Cuando lo llevaron a la comisaría, te dabas cuenta de que estaba borracho y la propia Policía me lo confirmó”.

