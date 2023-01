Asesinato de Fernando: quién es Alejo Milanesi, el testigo que estaba citado pero no declaró en el juicio

escuchar

Alejo Milanesi se presentó este lunes 16 de enero ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, donde se está llevando a cabo el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. El joven estuvo más de veinte días preso antes de ser sobreseído en la causa junto a Juan Pedro Guarino, ya que no se pudo comprobar su participación en el asesinato.

De todos modos, Milanesi no declaró porque, a pesar de haber sido citado como testigo, la defensa y la querella que intervienen en el juicio desistieron su testimonio.

En 2020, el año en el que murió Fernando a causa de una brutal golpiza, tanto Milanesi como Guarino pasaron sus vacaciones en Villa Gesell, en la misma casa donde estaban los ocho acusados por el homicidio: Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli.

Milanesi conocía al grupo de jóvenes y compartió con ellos las horas posteriores al ataque mortal. Tras el homicidio de Fernando, el 18 de enero de 2020, Milanesi, Guarino y los ocho acusados quedaron imputados por asesinato. Sin embargo, luego de permanecer 23 días presos, el 10 de febrero, Guarino y Milanesi recuperaron su libertad tras ser sobreseídos de la causa.

Tal como informó LA NACION en aquel momento, la fiscal Verónica Zamboni, quien está a cargo de la instrucción de la causa, había explicado que no hay elementos para vincular a los dos jóvenes en el crimen.

Este lunes, Milanesi llegó a los tribunales para brindar su testimonio como testigo de la causa. Lo hizo luego de que ingresara Guarino, quien también fue propuesto como testigo y que al ingresar pidió “justicia por Fernando”.

Al entrar al edificio, Milanesi habló frente a las cámaras, y dijo: “Vengo a declarar para que se haga justicia”. Finalmente, aquel día las partes acordaron que no testificara.

Perfil: quién es Alejo Milanesi

Alejo Milanesi nació el 6 de enero de 2001, tiene 23 años recién cumplidos y, al igual que la mayoría de los ocho acusados, se crió en Zárate.

Es hijo de Pablo Milanesi, quien es un profesor de la Universidad Tecnología Nacional (UTN), y de Analía Tártara, que también se desempeña como docente. Además, es primo de los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, dos de los acusados por el crimen, con quienes jugó al rugby, junto a Blas Cinalli, en el club Naútico Arsenal de Zárate.

Sin embargo, ya no es parte de la institución desde hace años. De hecho, pocos días después del homicidio, el apoderado legal del club, Marcelo Urra, dijo: “Ayrton Michael Viollaz, Lucas Pertossi, Enzo Comelli y Alejo Milanesi no pagan su cuota desde hace años, son morosos y, por lo tanto, no están en la institución”.

De todos modos, si bien ya no era parte del equipo, mantuvo la relación con los imputados al punto de que fue uno de los que alquiló la casa en donde se alojaron en Villa Gesell y era el administrador del grupo de Whatsapp que tenían, llamado “los delboca3″.

Además, Alejo también es fanático del fútbol y es miembro del Club Atlético Independiente. Respecto a los estudios, al momento de ser detenido, el joven tenía una tarjeta de la UTN en la billetera, pero no llegó a saberse qué estudiaba en ese entonces y si continuó o no tras aquel verano.

¿Por qué fue sobreseído de la causa?

Si bien en un principio el joven había sido detenido, 23 días más tarde, fue sobreseído. Entre los motivos esgrimidos por la fiscal Verónica Zamboni para brindarle la libertad, está el hecho de que “las pericias que arrojarían claridad sobre la participación o no (...) en el suceso arrojaron resultado negativo”. La representante del Ministerio Público también había explicado que “el estar allí con su grupo de amigos o resultar con lesiones (en el caso de Guarino, por una posible quemadura, y en el de Milanesi, por lesiones menores) no habilitan, por sí, a mantener una imputación penal por homicidio”.

Además, Milanesi no había sido ubicado “por las secuencias fílmicas, en el lugar directo de la agresión a Fernando, sino solo en inmediaciones y alejados de la víctima”. Los registros de cámaras de seguridad lo muestran a unos 50 metros, en la zona de Avenida 3 y Buenos Aires.

Asimismo, los estudios genéticos realizados sobre las prendas de vestir tanto de Milanesi como de Guarino indicaron que no había ADN de la víctima.

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

El lunes 2 de enero pasado comenzó el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Desde ese día, los ocho acusados se sientan en el banquillo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, desde donde enfrentan cargos gravísimos y la posibilidad de recibir la pena máxima.

Luciano Pertossi, de 21 años y apodado “Chano”; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23; y Blas Cinalli, de 21, están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Los ocho son juzgados por el homicidio de la víctima, que tenía 19 años y estudiaba Derecho.

El Ministerio Público está representado por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García; y los ocho acusados son defendidos por el abogado Hugo Tomei. Por su parte, los padres del joven asesinado, Graciela Sosa y Silvino Báez, son representados por el abogado Fernando Burlando.

¿Cómo sigue el juicio?

La instancia que se llevará a cabo ahora en el juicio es la de los alegatos. Se trata de la última posibilidad que tienen los abogados de las partes para dirigirse a los jueces del tribunal con las argumentaciones jurídicas en que basan sus pretensiones de pena. También es un espacio para ofrecer respuestas o rebatir lo planteado por la contraparte.

Según lo definido por la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, María Claudia Castro, y sus colegas magistrados Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, el miércoles 25 darán sus alegatos la fiscalía y los abogados de la familia Báez Sosa, encabezados por el doctor Fernando Burlando, mientras que al día siguiente lo hará Hugo Tomei, que oficia como defensor de los acusados.

