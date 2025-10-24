La casa del horror: se conocieron las imágenes de la escena del triple crimen

Un mes después del hallazgo de los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, se conocieron las imágenes de la escena del triple crimen. Se trata de una filmación hecha por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando inspeccionaron en la casa donde mataron a las tres chicas.

La casa del horror: las imágenes de la escena del triple crimen

“Es como que todo está trapeado, la pared trapeada. Todo esto es manches de sangre. Olor a mucha lavandina. La tele [por el televisor] está trapeada. La cortina tiene manchitas de sangre, los marcos de la puerta y los muebles [también tienen sangre]. Así que vamos a resguardar y esperar que venga la Policía Científica”, explica en la filmación, a la que tuvo acceso LA NACION, un detective mientras recorría la casa y era filmado por un compañero.

La escena del crimen fue una casa situada en Chañar 702 en Villa Vatteone, en el partido de Florencio Varela.

Las imágenes de la casa del horror

Hoy, además, se conoció el pedido de prisión preventiva presentado por los fiscales de La Matanza Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli para ocho de los detenidos por su presunta participación en el triple crimen.

“Respecto a las características del hecho, se desprende el alto grado de agresividad demostrado por parte de los encausados, quienes no conformes con llevar a cabo la sustracción en estudio, mutilaron salvajemente a las víctimas hasta conducirlas al inevitable desenlace fatal, lo que demuestra a las claras su total desprecio por la vida humana en su máxima expresión”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público en un dictamen de 277 páginas presentado ante el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara, magistrado que interviene en el expediente.

Los fiscales pidieron la presión preventiva para Celeste González Guerrero, de 28 años; Milagros Florencia Ibañez, de 20; Iara Daniela Ibarra, de 19; Matías Agustín Ozorio, de 28; Maximiliano Parra, de 18; Víctor Sotacuro Lázaro, de 41; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25, y Ariel Jiménez, de 29, porque, según sostuvieron, “existen indicios vehementes de que los imputados tratarán de eludir la acción de la Justicia, teniendo en cuenta las características y la violencia, frialdad, e impunidad con la que se comportaron a lo largo de la ejecución del hecho, como así la pena en expectativa del delito que aquí se les imputa”.

El noveno detenido, Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado Pequeño J y considerado, en su momento, el autor intelectual del triple crimen, está detenido en Perú, su país natal, mientras se tramita su extradición a la Argentina.

Además de la prisión preventiva, los representantes del Ministerio Público le solicitaron al magistrado que decline su competencia en favor del fuero federal “en razón a que en el caso en estudio debe prevalecer el aspecto destinado a propender una persecución penal estratégica y que tal como veremos, la intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la ley 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes, en la que participan organizaciones multiterritoriales”.

En su presentación, los fiscales sostuvieron que “entre las 22 del 6 de septiembre pasado y las 21.30 del 19 del mismo mes, en lugar indeterminado, presumiblemente varias personas (no identificadas a la fecha) organizadas mediante un previo plan común, acordaron la sustracción de varios kilos de sustancias ilícitas (provenientes del tráfico de drogas y destinadas a la venta al menudeo en Florencio Varela) a una organización de estructura celular con clara estabilidad y permanencia en el mercado del narcotráfico y que se encuentra integrada por Villanueva Silva, González Guerrero, Valverde Victoriano, Ozorio, Giménez, Sotacuro Lázaro, alias El Duro, Ibañez, Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, apodo el loco David o el Tarta, Alex Roger Ydone Castillo, Parra, Ibarra, y NN Caucasico, -entre otros que conforman la comunidad delictiva".

Los autores del robo de la droga habrían sido allegados a las víctimas del triple crimen, según explicaron Arribas, Fornaro y Rulli.

“Por medio de maniobras de engaño, y ardides -aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad-, integrantes de la organización narco criminal lograron establecer un vínculo de confianza con Lara, Morena y Brenda por lo que el 19 de septiembre pasado, a las 21.29, en las inmediaciones de la Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita, en La Matanza, consiguieron que las chicas subieran a una camioneta Chevrolet Tracker blanca Trucker en la que viajaban al menos tres personas. En el vehículo fueron trasladadas a una casa de Florencio Varela [la escena del triple crimen], donde supuestamente se realizaba una ‘supuesta’ fiesta’”.

La ejecución del plan criminal

Según se afirmó en el citado dictamen, “tran ingresar en la casa, los agresores les hicieron saber a las chicas [dos de 20 años y una de 15] sus verdaderas intenciones (recupero de la droga presumiblemente sustraída), por lo que retienen a las víctimas en contra de su voluntad, privándolas de esta manera ilegalmente de su libertad, obligándolas a permanecer en el lugar, para lo cual fueron maniatadas y amordazadas (que impedían su movilidad física y un eventual pedido de auxilio). En el referido contexto situacional y estando las víctimas en un completo estado de indefensión, es que al menos todos los antes nombrados, actuando de común acuerdo conforme a una convergencia intencional (delineada y planificada) previamente establecida, obrando de modo seguro, a traición y sin posibilidad de defensa, es que con claras intenciones de causar la muerte de las mismas para ocultar el hecho delictivo cometido previamente, y mediante el empleo de golpes de puño, patadas, como así con la utilización de elementos filo punzo cortantes comenzaron a lesionar a las víctimas de manera tal a que previo a llegar al designio criminal final con su accionar aumentaron de forma deliberada, e inhumana el sufrimiento de las jóvenes, provocándoles lesiones agónicas (amputaciones, luxofracturas -entre otras-) que indefectiblemente las fueron llevando a la muerte. Tras haber logrado el objetivo del plan homicida, las tres víctimas fueron enterradas en la propiedad en un pozo que fuera realizado con anterioridad al arribo de las mismas a la morada, como así se deshicieron de la camioneta a bordo de la cual trasladaran a las víctimas”.