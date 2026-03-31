Interceptaron un camión que contrabandeaba 34.000 atados de cigarrillos en Jujuy

En un procedimiento desarrollado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.212 en el departamento jujeño de Ledesma, personal de Gendarmería Nacional logró interceptar un camión que transportaba un cargamento de 34.000 atados de cigarrillos de origen extranjero sin el correspondiente aval legal. El operativo, que derivó en el secuestro tanto de la mercancía como del vehículo, fue ejecutado por efectivos de la Sección Chalicán, dependiente del Escuadrón 60 San Pedro, según informó la fuente oficial Argentina.gob.ar.

La situación se desencadenó cuando los uniformados, que realizaban tareas de control y vigilancia en la zona, detectaron que el conductor de un camión Mercedes Benz con acoplado realizaba maniobras bruscas al percatarse de la presencia del dispositivo de seguridad. Ante la actitud evasiva del transportista, quien intentó eludir el control mediante maniobras peligrosas sobre la calzada, se inició de inmediato “un seguimiento controlado” del rodado por parte de los funcionarios de la fuerza. La persecución finalizó a pocos kilómetros, cuando los gendarmes lograron detener la marcha del vehículo y proceder a su inspección.

Tras el intento por eludir el control, los gendarmes detuvieron el camión y descubrieron la mercadería Argentina.gob.ar

Al solicitar la documentación correspondiente al transporte, el personal advirtió diversas irregularidades en los papeles de la carga, lo que motivó el contacto inmediato con la Unidad Fiscal Federal de Jujuy. Bajo la supervisión de dicha instancia judicial, los funcionarios profundizaron la requisa sobre el semirremolque. Allí, ocultos en el interior del acoplado y envueltos cuidadosamente en bolsas de plástico de color negro para intentar pasar inadvertidos, los efectivos contabilizaron un total de 34.000 paquetes de cigarrillos. Esta mercadería carecía de cualquier tipo de certificación aduanera que acreditara su ingreso legal al país, lo que configura una presunta infracción a la Ley 22.415, conocida como Código Aduanero.

Como resultado directo del operativo, la Unidad Fiscal Federal ordenó el decomiso de la totalidad de los cigarrillos ilegales, así como también la incautación del camión Mercedes Benz utilizado para el traslado. Por su parte, el conductor del vehículo quedó supeditado a la causa judicial en curso, lo que implica que deberá responder ante las autoridades por las irregularidades detectadas y por su intento de evadir la acción de las fuerzas de seguridad durante el despliegue en la Ruta 34. El procedimiento se enmarca en las políticas de control sobre las fronteras y rutas nacionales del NOA, tendientes a frenar el contrabando de productos extranjeros que no cumplen con las normativas impositivas y de salud vigentes en el territorio argentino.

Al abrir las bolsas de plástico de color negro se descubrió el producto de contrabando Argentina.gob.ar

Este operativo es parte de un despliegue mayor en la región, donde la jornada de procedimientos de Gendarmería Nacional en el norte argentino incluyó otro hecho relevante en la provincia de Tucumán, donde fueron secuestrados más de 3800 kilos de hojas de coca ocultos en un cargamento de azúcar.

En el caso de Jujuy, la celeridad de los efectivos de la Sección Chalicán permitió abortar el ingreso al mercado interno de esta importante cantidad de cigarrillos ilegales. La investigación continúa en manos de la Justicia Federal para determinar la procedencia exacta y el destino final que tenía este cargamento de contrabando, mientras se avanza con las medidas procesales correspondientes contra el involucrado. La seguridad en las rutas del NOA se mantiene en alerta ante este tipo de maniobras de carga irregular.