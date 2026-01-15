La detuvieron por un hurto, pero escondía un secreto mucho más grave: la extraditaron

El 15 de agosto de 2017, Mariela Aceituno Torres apuñaló en la comuna de San Bernardo, en Chile, a una mujer y a su hija. Una de las víctimas sufrió “un daño neurológico definitivo”. La agresora fue acusada de “lesiones graves gravísimas”. Cuando la Justicia ordenó su detención, no pudo ser ubicada. Sin rastros de su paradero y ante la sospecha de que había cruzado la frontera, en enero de 2022 se ordenó su captura internacional e Interpol publicó una circular roja para que en cualquier parte del mundo donde esté se detenga. Tres meses después, la sospechosa fue detenida en El Talar, en el partido bonaerense de Tigre, acusada de un hurto. En las últimas horas fue extraditada.

Así lo informaron fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional. Aceituno Torres, una ciudadana chilena de 26 años, fue extraditada a su país vía aérea en un operativo que estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).

“La intervención se desprendió de un hecho ocurrido el 15 de agosto de 2017 en la comuna de San Bernardo, en la República de Chile. En horas de la tarde de ese día, una mujer que empuñaba un cuchillo atacó a una menor de edad en su rostro. Sin embargo, al advertir la agresión, la madre de la víctima se interpuso y también resultó violentada, ya que la sospechosa le propinó una serie de puñaladas que impactaron gravemente en su brazo. Las heridas fueron de tal magnitud que le generaron un 60% de invalidez laboral y funcional”, informó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa.

Según la información oficial publicada en la citada circular roja, la mujer que defendió a su hija sufrió un daño neurológico definitivo con una invalidez de por vida.

Como se dijo, al no poder ser encontrada y al estar prófuga, en enero de 2022 se dictó su captura internacional.

“En mayo de 2022 es detenida por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Tigre. Fue imputada de hurto. Al consultar sus antecedentes ante funcionarios de Interpol, se determinó que tenía una orden de captura internacional vigente dictada por la Justicia de Chile”, agregaron las fuentes consultadas.

El juicio de extradición estuvo a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Finalmente, la extradición se realizó en las últimas horas.

“La Cancillería Argentina informó a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA la iniciación de las coordinaciones para dar comienzo con el proceso de extradición, que fue llevada a cabo junto con una comisión policial chilena”, explicó el Ministerio de Seguridad Nacional.