La hija de la mujer brasileña asesinada en Abasto contó qué le dijo tras el ataque

Dos semanas atrás, Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una mujer brasileña de 69 años, fue asesinada de un golpe en la avenida Corrientes, en el barrio de porteño de Almagro tras ser abordada por un hombre de 30 años con 20 antecedentes por delitos graves y reiterados ingresos centros de salud mental.

Este martes, su hija Carol Bizinotto relató los últimos momentos que compartió con su madre en el hospital y reclamó a la Justicia la repatriación del cuerpo.

En los estudios de LN+, Bizinotto recordó: “Yo recibí una llamada del oficial que estaba con ella en el hospital. No estaba bien. Estaba muy confusa con mucha sangre, no me entendía bien, no podía hacer los exámenes físicos que le hacían los médicos. Me pedía ayuda. Me decía ‘me duele la cabeza, la espalda, ayudame’“.

Hija de la brasilena asesinada

Y expresó: “Era como mi mejor amiga. Se quedaba seis meses en Brasil y otros seis acá, me ayudaba por la facultad. El 6 de noviembre lamentablemente cruzó el camino con esta persona que la golpeó. Me parece que el golpe fue en el pecho pero ella se cayó y se golpeó la cabeza, resultó en traumatismo”.

“No entiendo porqué tienen el cuerpo”

Bizinotto además reclamó celeridad en los trámites judiciales para repatriar el cuerpo de su madre.

“Me están torturando desde hace dos semanas. Ahora estoy tratando de llevar el cuerpo a Brasil, donde está toda la familia, está mi papá, que es un señor mayor. Quisiera entender por qué. Es una cuestión de trámite, de la parte judicial”.

Y exhibió disconformidad por el pase de fueros entre la fiscalía de la ciudad y la de Nación. En un primer momento, tras el arresto del agresor, la causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Caputo, quien lo imputó por tentativa de homicidio y ordenó su traslado al Hospital Borda, donde permanece bajo custodia policial.

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, la señora brasileña asesinada en Buenos Aires Gentileza G1

“Me dicen que, como inicialmente fue una lesión, el trámite arrancó en la Ciudad de Buenos Aires y, como finalizó en homicidio, debería estar en Nación. (La causa) necesita estar en una fiscalía de Nación que tiene la capacidad de hacer todos los trámites. Ya hicieron la autopsia, lo declararon inimputable. Yo no entiendo porque siguen reteniendo el cuerpo. Ruego a los fiscales, jueces que lo liberen para la repatriación”, exclamó.

Y sobre el final de la entrevista, expresó: “Necesito brindarle un entierro digno para finalizar este ciclo de tanto sufrimiento”.