La llamativa respuesta del abogado de la sobrina de Víctor Sotacuro antes de la indagatoria: “Resguardó el auto para entregarlo”

Horas antes de la indagatoria de Florencia Ibáñez -la séptima persona detenida por su presunta vinculación con los homicidios de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo,- su abogado, Guillermo Endi, insistió ante la prensa en su inocencia y reconoció que su otro cliente, Lázaro Víctor Sotacuro, se encuentra en una situación legal más complicada.

Los investigadores creen que Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, ofreció soporte logístico a su tío, quién habría participado en el traslado de las víctimas hasta la vivienda en Florencio Varela, donde fueron ejecutadas. Fueron registrados por una cámara de seguridad arriba de una Volkswagen Fox blanca durante la noche del crimen. El vehículo luego se halló en Quilmes.

Abogado de Florencia

“Cuando Víctor se fue, Florencia dejó el auto en Quilmes para resguardarlo, para entregarlo. Si no los vecinos lo iban a prender fuego y no iba a poder entregarlo. Si vos te enterás que en un barrio vive una célula narcotraficante, ¿qué hacés? Una pueblada en la casa”, aseguró el letrado.

En esa línea, confirmó que ambos prestarán declaración este martes o en un corto plazo. Sus exposiciones podrían revelar más precisiones sobre la planificación del triple crimen. Los otros cinco detenidos se negaron a declarar.

“Hoy declaran Florencia y Víctor. Ella pasó la noche muy bien dentro de lo que es la detención. Si lo de la causa no es tan complejo, declara, sino me tomaré unos días para estudiarlo bien, pero va a declarar. Víctor seguramente estará más complicado, no creo más que el estado de Florencia. Él tuvo que hacer de remis a una persona que supuestamente estaba dentro de la casa y habría cometido algún tipo de ilícito”, afirmó.

“Había 3 personas en el auto”

Consultado sobre de dónde conocía Víctor a los otros sospechosos, Endi explicó: “Todos son del barrio de la 1-11-14”.

Florencia en la Volkswagen Fox blanca en la noche del crimen

Sin embargo, intentó despegarlo del triple homicidio: “Yo no veo el momento en que haría de apoyo cuando prenden fuego la tracker (camioneta encontrada incinerada tras los asesinatos de las chicas). Aunque admitió: “Él estaba cerca”.

Sobre el final, Endi conjeturó que Florencia podría “agregar alguna cosa más”. Y añadió: “Había tres personas en el auto, pero no lo conozco”, precisó sobre el supuesto pasajero que estaba en el Volkswagen junto a Florencia y su tío.