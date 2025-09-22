La Matanza: buscan a tres jóvenes de entre 15 y 20 años que desaparecieron el viernes cuando iban a bailar

Tres jóvenes oriundas de La Matanza son buscadas intensamente desde el viernes, luego de pactar un encuentro y no regresar a sus casas. Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Según medios zonales, Castillo, Verri y Gutiérrez habrían sido vistas por última vez en la rotonda de una estación de servicio YPF ubicada entre la calle Monseñor Bufano y la avenida Crovara, en La Tablada.

Una vez radicada la denuncia por su desaparición, familiares y allegados se concentraron en dicho punto y expresaron mediante pancartas y carteles su deseo de que las jóvenes regresen sanas y salvas.

En las últimas horas, fuentes de la investigación precisaron a Primer Plano Online que sus respectivos celulares permanecen apagados. “Estamos buscando por todos lados, pero no hay nada concreto”, remarcaron

Las hipótesis sobre lo ocurrido son diversas. Una de ellas señala que las dos mujeres mayores de edad eran trabajadoras sexuales y que habían acordado encontrarse en la estación con un cliente, quien les pagaría US$300.

Mientras se recaban pistas y obtienen certezas, el caso es investigado por la UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, bajo la carátula de “averiguación de paradero”.

Paula, madre de Brenda, dialogó este lunes con Crónica y precisó: “Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena y después no supimos más nada”.

“El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay testigos que dicen que podrían estar en una quinta en Canning o en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador. Pero las fuerzas de seguridad no nos dicen nada”, insistió.

Estela, mama de Lara, imploró por la aparición de la menor: “Somos de González Catán y cuando ella sale, como tiene amigas en Tablada, a veces se queda en lo de la abuela. Pero esta vez no volvió”.

Por último, Sabrina, la madre de Morena, expresó: “Ninguna de las tres hace esto. No sé qué pensar. Pueden contestar tarde, pero siempre me responde: aunque tiene 20 años, jamás apaga el celular“.