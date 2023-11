escuchar

Los vecinos de Laferrere, en el partido de La Matanza, quedaron consternados después de conocerse la muerte cerebral de Lautaro Alvaredo, el joven de 19 años que fue atacado por una patota de otros cuatro jóvenes a la salida del boliche Cyrux, uno de las cuales le dio una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente. Después de 48 horas de agonía, a la víctima se la mantuvo conectada a equipos médicos a los fines de prolongar artificialmente algunas funciones vitales para poder realizar la ablación de órganos para posteriores trasplantes. En este contexto, la Justicia decretó la muerte de Alvaredo y, en consecuencia, ya investiga el caso como un homicidio. La Policía de la Provincia de Buenos Aires está embarcada en una búsqueda frenética del autor del traicionero puntapié, identificado como Ian Agustín Noguera.

Poco después de confirmarse la muerte cerebral habló el padre de la víctima, Diego Alvaredo, que se mostró en un estado de profunda consternación por lo sucedido en diálogo con C5N: “Lo sacaron del boliche y lo agredieron en la puerta y me lo mataron. Después del ataque lo llevaron al materno infantil y no lo querían atender. Me decían que había que trasladarlo a una clínica y la ambulancia de la UTA tardó 14 horas, convulsionó y murió”.

Según agregó Diego, era apenas la “tercera o cuarta vez” que su hijo salía a un boliche, y como condición había puesto que él fuera y volviera en un remis. Así se confirmó en la última conversación que compartieron en Whatsapp, apenas cuatro horas antes del brutal ataque. “Hola pa, te venía a decir que acá está todo bien”, había escrito Lautaro en principio, a lo que su padre le advirtió: “Bueno, cuidate y alejate de los problemas”.

El último intercambio entre Diego y Lautaro Alvaredo antes de la muerte del joven de 19 años Captura

Cuando trascendió la noticia del ataque y el posterior fallecimiento del joven, algunos de sus amigos fueron a su posteo más reciente en Instagram, una red en la que la víctima no solía publicar seguido, para enviar mensajes de pésame: “Nos vas a hacer mucha falta Lauty”, leía uno de ellos. También recibió una sentida despedida por parte de su colegio, el Instituto Puerto Argentino de González Catán, en los canales oficiales de Facebook del establecimiento educativo.

“Desde la comunidad educativa y los que formamos parte del Instituto Puerto Argentino queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia Alvaredo en este momento tan difícil que están viviendo. Lautaro estará siempre en nuestros corazones, porque dejó una huella imborrable”, expresó la institución, junto a la frase “Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quien amamos”.

El posteo de Facebook del colegio donde iba Lautaro Alvaredo para despedirlo Captura

“No fue una pelea mano a mano. Alguno fue el que le pegó una patada de atrás en la nuca y le quebró el cráneo. De una forma lo agarraron y lo tiraron al piso y otro le pegó”, agregó el padre de Lautaro a Crónica TV, que agregó que su hijo Lautaro “era todo un ejemplo y ayudaba a su madre, salía poco y jugaba a la pelota”.

Conmocionado, recordó: “A las siete de la mañana vinieron a mi casa a decirme que mi hijo estaba convulsionando porque le habían pegado a la salida del boliche. Yo llegué a estar con él, estaba consciente, pero se me dormía en los brazos. Lo querían trasladar a un hospital para atender a pacientes con mayor complejidad, pero no venía la ambulancia. Tardó 14 horas en venir”, relató el padre de la víctima a la prensa.

Alvarado fue llevado primero al Hospital Germani, de Gregorio Laferrere, y luego derivado a la Clínica Mariano Moreno, de Moreno, donde quedó internado y se rubricó el diagnóstico de muerte cerebral, agregaron los voceros.

Según el parte médico de la clínica Mariano Moreno, dado a conocer por el médico Alejandro Cilento, el joven llegó derivado en ambulancia y en el traslado “presentó varios episodios convulsivos que fueron tratados”, aunque “ingresó con un deterioro de la conciencia profundo” que derivó en el cuadro irreversible.

