El abogado que representa a Silvina Luna, que murió el jueves pasado en el Hospital Italiano tras casi 80 días de internación, dijo que pedirá que mañana no se practique la autopsia sobre el cuerpo de la modelo de 43 años. “ No queremos que se hagan las cosas a las apuradas ”, adelantó Fernando Burlando en una entrevista con LN+.

El letrado, que fue el patrocinante de Luna en la denuncia que terminó con la condena − en primera instancia − de Aníbal Lotocki a 4 años de prisión efectiva y 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina por haberle provocado “lesiones graves” a la rosarina y a otras tres modelos, explicó que no pedirán una modificación en la carátula de la investigación que está en manos de Cámara de Casación Penal.

“ Nosotros sindicamos como responsable de la muerte de Silvina Luna a Aníbal Lotocki. Lo que hicimos no fue pedir un cambio de carátula, sino que presentaremos una nueva denuncia. En la autopsia vamos a poder extraer del cuerpo de Silvina el material que tenía colocado por Lotocki. Si se establece este nexo causal entre la aplicación y la muerte de Silvina, vamos a pedir que preste una nueva declaración indagatoria y su detención”, dijo el abogado este domingo.

Sobre la autopsia, que había sido solicitada por el fiscal de la causa y por la propia querella, explicó: “Está ordenada la autopsia, con algunos inconvenientes, porque los juzgados se declararon incompetentes. Pero uno ahora pide la autopsia de manera urgente, pero sin notificar a las partes”.

“ La autopsia está ordenada para mañana, pero vamos a pedir que se postergue y se les informe a todas las partes. No queremos que se hagan las cosas a las apuradas para tapar agujeros. Acá hay partes y respetar los derechos de todas las partes, en especial a la defensa”, dijo Burlando y agregó: “Hay que informarle al fiscal, no sé por qué el juez no lo hizo. Hay que reordenar el procedimiento y cubrir la legalidad en todos sus aspectos”.

Sobre Lotocki, recordó: “ No hubo una respuesta a sus pacientes, un abandono, incluso durante el juicio ”.

“Respetar a la familia”

Silvina Luna falleció el jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encontraba internada a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, que habría sido originada en las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011.

Anoche, frente al domicilio familiar de Lotocki, en la localidad de Olivos, varias personas protagonizaron un “escrache” y arrojaron huevos contra su auto tras la presencia en el lugar de su expareja, la modelo Pamela Sosa, quien tildó al médico de “asesino” de Silvina Luna.

“ Silvina se fue sin poder escuchar la voz concreta de la Justicia. No se define la situación y ya pasó un tiempo más que prudencial en un hecho que ya es una cuestión social y de Estado, porque todo el mundo estaba preocupado por la salud de Silvina, la de Stefi (Xipolitakis), Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Creo que la Justicia frente a episodios de estas características debe dar también rápida respuesta”, consideró el viernes Burlando.

“Hoy tenemos una condena de la Justicia a cuatro años que no está firme. Personalmente, creo que un acto de justicia va a terminar confirmando la sentencia de este tribunal, pero ahora se abre una nueva etapa que tiene que ver con la denuncia que hicimos ayer y que ratificamos hoy. Los distintos profesionales que atendieron a Silvina me decían que las consecuencias del metacrilato habían hecho que los riñones de Silvina se transformen prácticamente en piedras. Todo el sistema fisiológico de Silvina estaba debilitado y lo atribuían a esta situación emparentada con los granulomas”, precisó el letrado.

Sobre el proceso por el que Lotocki fue sentenciado, su abogada, Iliana Lombardo, dijo el viernes que durante el mismo se intentó juzgar “las consecuencias del producto y el nexo causal de la cirugía con la enfermedad de Luna. Esto fue juzgado por un tribunal y ese tribunal dijo que no había nexo causal”.

“Esto ya lo resolvió un juez teniendo en cuenta los dictámenes del Cuerpo Médico Forense y en los medios se sigue hablando que el producto es veneno, que por eso produjo lo que produjo, que no fue implantado en la zona en la que se debe implantar, y esto no es así”, dijo la letrada.

“El veredicto fue condenatorio, pero el juez dejó en claro que era condenado por no haber informado a sus pacientes la posibilidad de que el producto pueda generar granulomas que es un efecto secundario del producto. El juez limita el reproche penal a Lotocki a esta circunstancia. Y dice también en la sentencia que los médicos que participaron no se pusieron de acuerdo sobre el nexo causal y que menos lo iba a hacer él que era un hombre de derecho”, recordó.

El pedido del fiscal

El pedido de autopsia se realizó en el marco de la causa, donde se condenó al médico Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por las lesiones graves sufridas por Luna y por otras tres mujeres, según informó el jueves el sitio Fiscales.gob.ar.

“Esta Fiscalía considera de vital importancia la preservación del cadáver y su custodia por parte de la Morgue Judicial , en miras a una inminente autopsia del cuerpo a través del Servicio de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional”, sostuvo en el escrito, Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N.º29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

Abraldes agregó que “en consecuencia, se torna también imperiosa la producción de la medida de prueba requerida, dada la proyección que -desde el ámbito científico- podrían tener las conclusiones que se obtengan a partir de la autopsia e incluso estudios complementarios en la salud de las otras tres damnificadas que existen en estas actuaciones: Gabriela Nilda Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Belén Xipolitaxis”.

Sobre este pedido, el fiscal sumó una nueva solicitud al juez tras conocer que había dispuesto para mañana la autopsia.

“En el día de la fecha, hace escasos minutos, tomó conocimiento vía el Fiscal Dr. Pablo Recchini, que el Sr. Juez dispuso finalmente la autopsia del cuerpo de Silvina Luna. Durante los días viernes y sábado se mantuvo tanto con el Dr. Pablo Recchini como con el Dr. Santiago Marquevich una comunicación constante para tener un seguimiento al instante del resultado del pedido de autopsia formulado el viernes 1 de setiembre a las 12:08 hs”, presentó en nuevo escrito Abraldes que está fechado a las 13.28 de este domingo.

En un segundo punto, el fiscal se opone a que la autopsia se lleve adelante sin los peritos de las partes y cuestiona las idas y vueltas del juez: “Sobre la parte final de la decisión del Sr. Juez dispuesta en la tarde/noche de ayer sábado 2 de setiembre -luego de rechazar su intervención en la tarde/noche del día anterior-, se señala que ‘atento a la urgencia que implica la medida dispuesta, se hará saber de las conclusiones a las partes, para que oportunamente y a través de los peritos que propongan, examinar los resultados obtenidos’ . Sin embargo, la Fiscalía planteó el respeto irrestricto de las partes para controlar tanto la práctica como la evidencia que surja de ella. En este sentido, se solicitó -minutos después de conocido el deceso- la preservación del cuerpo para en una segunda presentación pedir la autopsia. Sobre el final de esta solicitud, se remarcó que debían habilitarse ‘los plazos procesales en días y horas inhábiles, incluso para la realización de la práctica forense requerida (art. 116 del CPPN)’ y que ‘en atención a lo estipulado por los arts. 258 y 259 del CPPN, es indispensable que se curse inmediata notificación a las partes de este proceso penal con el propósito de que designen sus propios consultores técnicos dentro del plazo legal establecido y propongan sus puntos de peritaje’”.

Tras pedir al juez que se comunique con la defensa de Lotocki y les pida que pongan un perito de partes, cierra: “Finalmente, expresamente se solicita que se extraiga del cuerpo de quien en vida fue Silvina Luna todo el material correspondiente a sustancias extrañas o ajenas al organismo que pudieran haberse introducido con motivo de los procedimientos quirúrgicos tendentes a la modificación de su cuerpo; y se los preserve con el sometimiento a la más rigurosa cadena de custodia, para posteriores exámenes”.

Con información de la agencia Télam.

