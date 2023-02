La pesadilla de un jugador de Quilmes: le clavaron una jeringa, le dieron una paliza y le robaron

escuchar

Un dramático episodio sucedió este viernes por la mañana cuando un jugador de Quilmes fue víctima de un violento asalto en el que le robaron, le pegaron y le clavaron una jeringa en el brazo que lo mareó. Se trata de un juvenil de 17 años que debió ser hospitalizado y denuncia que no es la primera vez que ocurren ese tipo de robos en la entrada del club.

Lautaro Rivero salía de un tratamiento kinesiológico en el club alrededor de las 9.10 del día de hoy rumbo a la parada del colectivo de la línea 278 A. En ese momento, y en plena luz del día, vio un grupo de tres personas en un basurero que se hicieron señas para interceptarlo.

Acto seguido, los tres hombres, que según contó más tarde el jugador de la quinta división del Cervecero, eran mayores de edad, lo rodearon para robarle. Uno de ellos vestido con una remera roja y un pantalón de jean azul lo tomó por las espalda mientras otro, que usaba una remera de la selección argentina le inyectó la aguja de una jeringa en el brazo izquierdo.

Como consecuencia y en medio del pánico, el joven se mareó y entre los dos delincuentes y uno más que Lautaro no llegó a distinguir lo golpearon en el piso y le quitaron sus pertenencias entre las que tenía su mochila, zapatillas, botinero, teléfono celular y unos auriculares.

Por la noche del viernes, el juvenil de Quilmes contó qué sintió en ese momento. “Mi miedo más grande es salir a la calle y que me pase lo mismo, estoy con ese trauma, no quiero salir de mi casa. Hay mucha inseguridad en la calle, no me dan ganas de salir”, confesó en diálogo con TN.

Tras ello, denunció que existe una gran inseguridad en la zona y que por eso deben salir juntos del club: “La mayoría salen juntos del club porque varias veces han venido a robar. Como no entrené salí muy temprano y me tocó a mí, pero estaban esperando a que salga alguien del club. Habría que poner más seguridad en la calle porque la gente anda con miedo”.

En tanto su madre detalló que en el Hospital Iriarte de Quilmes le hicieron estudios para conocer si se había contagiado de alguna enfermedad. “Cuando le clavaron la jeringa sintió que se dormía. Solo le dejaron la ropa”, dijo la madre y agregó: “Lautaro está shockeado y muy asustado. Una de las patadas se la dieron en la pierna izquierda, que él tiene lastimada ya que en abril del año pasado fue operado de los ligamentos cruzados y hace días se rompió los meniscos, y le duele mucho”.

