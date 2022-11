La Plata: se electrocutó mientras cargaba la SUBE, se desmayó y la van a operar por las heridas sufridas en una pierna

escuchar

Un inusitado episodio se vivió el sábado en la estación de tren de City Bell, en el partido de La Plata, cuando una mujer recibió se electrocutó mientras cargaba la SUBE, se desmayó y fue internada. La joven de 27 años, que estaba con su bebé de tres, quiso ingresar dinero en la tarjeta de transporte, y en circunstancias que aún se investigan, cayó al suelo con un fuerte dolor en la pierna producto del choque eléctrico.

El accidente ocurrió el sábado por la tarde en una estación de trenes de la mencionada localidad platense en una una de las terminales automáticas de SUBE (TAS) ubicada en la parada de Camino Centenario y 472. Allí, Jennifer Alejandra Yanibelli, se encontraba con su hija de tres años, su hermana y su madre próximas a abordar la siguiente formación que ingresara en la terminal. Sin embargo, la mujer terminó en el piso para sorpresa de su familia.

En el instante en que apoyó la tarjeta en el lector, la máquina le propinó una descarga eléctrica que la paralizó momentáneamente y la hizo caer. Acto seguido, su madre llamó a emergencias tras la queja de su hija quien decía que le dolía “toda la pierna”.

En diálogo con el medio local 0221, la madre contó lo sucedido: “Íbamos con mis dos hijas: Jennifer, la que tuvo el accidente, de 27 años y la otra de 22 con mi nieta. Cruzamos las vías y ella me dice ‘mami voy a ir a la Estación a ver cuánto saldo tengo en la SUBE’, así que hicimos unos pasos, me quedé en la esquina con mi hija más chica y la otra se fue con mi nieta. Cuando miré para atrás la vi en el piso me asusté y le dije a mi otra hija, ‘¡se cayó Jeni!’”.

Explicó que fue trasladada por la ambulancia a un hospital cercano y que más tarde denunció a Trenes Argentinos. “Ahí empecé a los gritos, a llamar al 911 y a la ambulancia. Ellos vinieron la levantaron, la ayudaron y la llevaron al San Juan de Dios, donde le dieron el alta al otro día. Ayer yo hice la denuncia”, señaló María.

Fue trasladada al gospital en una ambulancia de SAME

Según recordó la mamá de Jennifer, ella le dijo que “le agarró primero electricidad en el dedo gordo del pie y se le fue para el cuerpo, pero le dolía toda la pierna, después se le durmió”.

Con el alta en la mano, volvió a su casa, pero el martes el dolor se agudizó y en la parte trasera de la rodilla le aparecieron moretones y manchas negras que volvieron a preocupar a la familia. Por eso decidieron hacer una nueva consulta en el hospital Gonnet. “Ahí me dijeron que no tenía nada y que era el golpe, pero anoche -por el martes- se desmayó así que van a tener que operar porque tenía muy hinchada la pierna”, sentenció la madre.

Por último, insistió en que esperan una respuesta de la empresa Trenes Argentinos. “Nosotros hicimos la denuncia contra Trenes Argentinos, necesitamos y queremos una respuesta de lo que le pasó a Jennifer. Yo casi pierdo a mi hija y a mi nieta, ¿quién me las iba a devolver?”, añadió.

LA NACION