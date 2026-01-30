La Plata: tras discutir con su novio, una joven murió al caer a un patio desde un balcón de un segundo piso

Hubo una discusión. Los vecinos escucharon gritos. Todo terminó de la peor manera. Rocío Alvarito, una joven de 26 años, falleció después de caer a un patio desde el balcón del deparamento del segundo piso de un edificio de La Plata donde convivía con su novio, Marcos Díaz, quien quedó detenido e imputado del delito de abonadono de persona seguido de muerte.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. La joven murió en el Hospital Interzonal General de Agudos Rodolfo Rossi de La Plata, donde fue trasladada de urgencia.

La muerte de Alvarito es investigada por el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de La Plata.

“Se inicia una fuerte discusión entre ambos, en la cual Alvarito intenta retirarse del lugar y su pareja no se lo permitió, generando en ella una descompensación psicológica que la llevó a intentar huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera n iarbitrara los medios para resguardar la integridad física de Alvarito pese haberla colocado en esa condición desesperante a raíz del contexto que había generado, para finalmente caer Alvarito al vacío, lo que le provocó lesiones que acarrearon su decesoa las pocas horas”, sostuvo el fiscal Garganta en donde solicitó la detención de García, de 26 años.

Rocío Alvarito tenía 26 años Policía bonaerense

La pareja convivía en un departamento de un edificio situado en calle 47 al 1300 en la zona conocida como La Loma, en La Plata. La discusión que terminó con Alvarito muerta ocurrió en las primeras horas de la mañana de ayer.

“Es una desgracia lo que pasó. Marcos trató de evitar que bajara por el balcon”, dijo a LA NACION el abogado Miguel Molina, a cargo de la defensa del imputado.

Entre las pruebas presentadas por el fiscal Garganta para pedir la detención de García se encuentran una serie de declaraciones testimoniales, como la de una vecina que vive en el mismo edificio. La mujer, identificada como Joana Anabel S., dijo que “escuchó ruidos fuertes” del departamento donde vivía la joven fallecida y el imputado.

“La testigo dijo que se escuchaba a una mujer ‘que quería salir’ y una voz masculina que le decía ‘quedate ahí’. Luego describe lo sucedido al acercarse junto a su tía hasta dicho departamento, aclarando que se escuchaba llorar a la chica, pero no se entendía lo que decía, razón por la cual al golpear la puerta se escucha la voz masculina que dijo ‘llamá a la policía’. Continúa su descripción refiriendo haber vuelto a sudepartamento y fue el momento en que su tía vio a la víctima colgando del balcón y pidiendo ayuda. Refiere haber esuchado un ruido de caño y la voz de su tía que le decía ‘se tiró’”, según se desprende del citado dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

También declaró el padre de la joven fallecida, Julio César Alvarito. El hombre sostuvo que a las 7.51 recibió una llamada de su yerno en la que le dijo: “Tato por favor veni a buscar a Roció, esta rompiendo todo el departamento, no quiero estar mas con ella, se terminó”.

Una amiga de la víctima que declaró como testigo definió la relación entre Alvarito y García como “tóxica y enfermiza” por problemas de “celos”. También hizo referencia a una situación de violencia económica.

También consta en el dictamen del fiscal Garganta el testimonio de la dueña de un centro de estética. Contó que hace una semana, el 23 de enero pasado, notó a la joven angustiada y que cada vez que Alvarito se peleaba con García, el ahora imputado la echaba de la casa.

Hubo testimonios coincidentes donde se sostuvo que desde que Alvarito comenzó la relación con García dejó de ir al gimnasio y abandonó el uso de redes sociales.

Nancy Ayala, la madre de la joven fallecida, contó que la relación de su hija con el imputado llevaba menos de un año. “Describió a Rocío como familiera y que siempre la visitaba, pero desde el inicio de la relación con el imputado no iba a las reuniones y había salido de los grupos de Whatsapp familiares. También mencionó que su hija había cerrado sus redes sociales y sólo mantenía un perfil de Facebook con el apellido materno. Dijo que para poder ver a su hija debía ir a su lugar de trabajo, donde estaba presente García”, según la declaración testimonial.

El abogado del imputado dijo que el joven está destruido, se la pasa llorando y que hizo todo lo que estaba a su alcance para que no pasara lo que finalmente sucedió.

“Se siente ajeno a lo que pasó y hasta me preguntó si podía ir a despedir a Rocío”, dijo Molina.