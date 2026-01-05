La sorprendente medida de un municipio para ponerle un freno a la inseguridad

La ciudad cordobesa de Villa Allende iniciará en marzo la instalación de cerramientos metálicos en la vía pública para restringir el acceso vehicular nocturno ante la ola de robos. La administración local obtuvo el aval de la Cámara Contencioso Administrativa para desplegar estas estructuras en barrios residenciales entre las 22 y las 6.

¿En qué consiste el cierre nocturno de calles?

El plan contempla la colocación de barreras físicas en arterias secundarias. Los dispositivos funcionarán de forma activa durante la madrugada y bloquearán el paso de automóviles, aunque algunos permitirán el cruce peatonal. La iniciativa integra el “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”. Este paquete suma cinco móviles, 250 cámaras y 57 domos policiales.

Los primeros 14 portones se ubicarán en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. El intendente Pablo Cornet confirmó la logística a LA NACION: “Es un proyecto integral que incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones vienen a facilitar la tarea de control preventivo. Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar”.

El origen vecinal de la propuesta

La idea nació del diálogo directo entre el jefe comunal y los habitantes de los diferentes barrios. Cornet detalló la génesis del proyecto: “Me contaban por dónde entraban y escapaban los delincuentes. Charlando con ellos, surgió la idea de que se deberían cerrar esas calles y así se empezó a cocinar la iniciativa” y agregó: “Surgieron indicios de que cerrar calles servía cuando, por una obra de pavimentación, una cuadra quedó cerrada y los propios vecinos hicieron una encuesta por WhatsApp, donde la gran mayoría sintió que mejoró la seguridad”.

El funcionario definió la etapa inicial como una “prueba piloto”. Los residentes de otros barrios decidirán luego sobre la base de la experiencia ajena, la conveniencia de la herramienta.

Pablo Cornet se reunió con Bullrich y salió con el aval de la ministra.

El respaldo legal y la validación ciudadana

El municipio creó un Registro de Oposición para validar la medida, un programa que suspende si el rechazo vecinal supera el 40%. En Lomas Sur y Pan de Azúcar votaron en contra 22 personas sobre un padrón de 1108 contribuyentes. Esto representa el 1,98%. Si las próximas consultas resultan favorables, se sumarán nueve portones en La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro, y 12 en San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque.

Los Barrios San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque deben esperar por la aprobación de los vecinos para la instalación de portones Municipalidad de Villa Allende

La Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba validó la ordenanza el martes previo al Año Nuevo. El tribunal desestimó los amparos vecinales y consideró la medida “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”. Hugo Mariano Yagüe, abogado de los amparistas, confirmó a LA NACION la apelación del fallo.

Vecinos en Villa Allende se manifestaron en contra del cerramiento (Fuente: @noalcerramiento)

Las críticas políticas y el contexto local

Marta Banegas, concejal del bloque “Elegí Villa Allende”, cuestionó el impacto social de los cerramientos y expresó su rechazo: “La Justicia planteó que el programa no va en contra de ninguna libertad, sino que es un reacomodamiento del espacio público. Quieren poner más de 50 portones en las calles que limitan con la ciudad de Córdoba y Saldán, de modo que las personas solo podrían ingresar por las avenidas principales. Esto segrega, divide y margina a la sociedad. Si bien es importante que la policía esté presente, también se debe trabajar con políticas de inclusión”.

Banegas criticó también el método de consulta utilizado por el Ejecutivo local: “El Registro de Oposición resultó tramposo. Además, solo permitía la participación de los contribuyentes, lo cual consideramos anticonstitucional porque excluye a otros adultos que viven en el hogar y tienen derecho a votar”.

Villa Allende posee cerca de 50.000 habitantes y mantiene una emergencia en seguridad desde 2023. El Ministerio de Seguridad de Córdoba aclaró su postura ante LA NACION sobre la autonomía municipal: “La potestad del tránsito es netamente municipal y en la Policía estamos en condiciones de brindar seguridad pública en cualquier circunstancia. La autonomía municipal se respeta y si Villa Allende decidió hacer eso, son los vecinos los que tendrán que dar su opinión. Nosotros garantizamos la seguridad pública”.

