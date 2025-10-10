Las primera imágenes de Pequeño J, el narco acusado del triple crimen, rumbo a Uruguay con un supuesto documento falso

A medida que avanza la investigación, el triple crimen de Florencio Varela suma nuevos capítulos, desde el hallazgo y confirmación de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres chicas de La Matanza que fueron encontradas muertas el 25 de septiembre último, hasta las últimas detenciones y búsqueda de los tres prófugos. Por estas últimas horas, la novedad se concentra en Pequeño J, sindicado como el autor intelectual del hecho, y en su cruce por la frontera con un documento falso.

En ese marco, las imágenes de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, cobran relevancia. A pesar de que no hay registros migratorios que lo prueben, habría sido grabado por las cámaras de seguridad de la terminal fluvial de Puerto Madero cuando pasaba por el puesto de Migraciones rumbo a Uruguay.

Las primeras imagenes de Pequeno J

De hecho este viernes por la mañana el fiscal del caso, Adrián Arribas, participó de una reunión para revisar las cámaras del Centro de Monitoreo de la Ciudad y poder avanzar en la investigación. La reunión finalizó, pero no trascendieron detalles, sólo se dijo que se aportó información valiosa.

Qué pasó

Hasta los homicidios de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ocurridos entre el 19 y el 20 de septiembre pasado, en Florencio Varela, el ciudadano peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, era un fantasma. No registraba egresos de Perú ni ingresos en la Argentina.

Sin embargo, se instaló en nuestro país hace cuatro años y su nombre no aparecía en ninguna investigación realizada por las divisiones antidrogas de las fuerzas locales o federales de seguridad.

Los responsables de la investigación del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela intentan establecer cómo fue posible que Tony Janzen Valverde Victoriano abandonó el país y logró llegar a Perú sin que nadie lo detuviera en la frontera.

La respuesta a ese interrogante podría encontrarse en el análisis de las cámaras de seguridad de la terminal fluvial de Puerto Madero. Durante la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el interior, tres pasajeros que pasaron por el puesto de la Dirección de Migraciones el 28 de agosto a las 17.03, para abordar un barco rumbo a Colonia, Uruguay, llamaron la atención de los investigadores.

Cruce de frontera y documento ¿falso?

En ese momento ninguno de ellos tenía pedidos de captura, por ese motivo no fueron demorados. Lo curioso del caso fue que el cruce de Tony Janzen Valverde Victoriano no quedó registrado . Por este motivo, se investiga si Pequeño J utilizó un documento falso para salir del país y para regresar 48 horas después.

Parte de las imágenes de Migraciones que analizan los investigadores del triple crimen de Florencio Varela ...

Luego de congelar la imagen de la cámara de seguridad los detectives identificaron a los tres sospechosos como “NN1″, “NN2″ y “NN3″. El sospechoso marcado como “NN1″ viste una chomba piqué a rayas horizontales con cuello blanco y es muy parecido al acusado Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J.