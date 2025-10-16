“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”, dijo Laurta antes de la audiencia donde le dictaron 120 días de prisión preventiva

La jueza de Garantías N°4 de Concordía, Gabriela Seró, dispuso 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. En la audiencia, su defensor oficial adelantó que pedirá la declaración de inimputabilidad.

Ayer, Laurta había sido imputado por homicidio criminis causa, figura que implica que la víctima fue asesinada para garantizar la impunidad de otro delito: el doble femicidio que cometió el uruguayo el sábado pasado en Córdoba.

Audiencia en la que se dictó la prisión preventiva por 120 días para Pablo Laurta por el homicidio criminis causae del remisero Martín Palacio MPF

“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”, dijo Laurta en las escaleras de los tribunales de Concordia, Entre Ríos, tras recibir la prisión preventiva por el homicidio del remisero y antes de ser trasladado a Córdoba para continuar el proceso por los femicidios de Luna Giardina —expareja y madre de su hijo— y de su exsuegra, Mariel Zamudio.

Con una capucha que le cubría la cabeza y escoltado por policías, Laurta intentó justificar con un argumento delirante el motivo que lo llevó a asesinar a ambas mujeres.

Para la Justicia cordobesa, la mañana del 11 de octubre Laurta irrumpió en la vivienda de las víctimas, en el barrio Villa Serrana, las sorprendió, las mató a balazos y secuestró a su hijo de 6 años para llevarlo a Uruguay.

Cuando faltaban 55 minutos para que cruce el río Uruguay, fue detenido en el hotel Berlín en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, el domingo pasado.

Noticia en desarrollo.