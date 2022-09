Le robaron los datos de su comercio y ofrecen figuritas del Mundial: la estafa de “la caja por $9000″

Un comerciante de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, asegura que alguien está utilizando los datos de su negocio para estafar a personas con una supuesta caja de figuritas del Mundial de Qatar 2022. “Tiene el nombre de mi comercio y la dirección”, explicó Matías en diálogo con LA NACION y confirmó que va a hacer la denuncia correspondiente. Además, reveló que le pidieron dinero a cambio de eliminar toda la información que corresponda a su local.

En plena fiebre por los coleccionables de Panini, el estafador ofrece una caja con varios sobres de figuritas y un álbum a través de Marketplace, la plataforma de compra y venta de artículos de la red social Facebook. Sin embargo, como dirección del supuesto local figura la papelera que tiene Matías en Villa Adelina. “No sufrí ningún hackeo, ni de las redes propias, ni de las del local”, aclara el comerciante e imagina cómo pudo haber actuado el hombre. “Habrá buscado la papelera en Google, descargó las fotos y las puso en su perfil”, analizó.

La publicación de Marketplace que tiene la dirección de la papelera de Matías (Foto: Captura de Facebook)

Matías dice se enteró de esta incómoda situación este lunes. “Me llaman hoy a las 10 de la mañana, aproximadamente; era una señora que me preguntaba si teníamos un catálogo. Le dije que no, que no tenemos, pero que me diga lo que necesitaba para pasarle precios. Me dice que quería las figuritas del Mundial y el álbum. Le dije que no lo vendemos, que esto es una papelera. ‘Bueno, ¿pero la dirección es...?’, me pregunta y me da la dirección del local. Le digo que sí, pero nada, quedó ahí, una persona que quería saber si vendía figuritas”, relató el comerciante.

“A la media hora me manda mensaje mi hermano para contarme que había ido alguien al local a preguntar si vendíamos figuritas. Le digo ‘qué raro, a mí recién me llamaron por eso’. Ahí, te digo la verdad, pensé que era un chiste de alguien, pensé que era una broma, pero después llegó al local un muchacho de unos 30 años y me empezó a mostrar todo”, subrayó Matías. Este potencial cliente fue el que le mostró la conversación que tuvo con el estafador, en donde le pide una seña y terminan arreglando encontrarse ahí.

La conversación entre un cliente y el estafador de la caja de figuritas del Mundial (Foto: Gentileza)

“Le habían mandado un número de cuenta para depositar con un nombre, un tal Marcelo Colombo -precisó Matías-. Agarré al teléfono del que está queriendo estafar a la gente, crucé unos mensajes con él y me di cuenta de que me querían estafar a mí. Me pide plata, me dice ‘depositame 10 lucas y yo borro todo de todos lados, y todo bien’. No le contesté más”, aseguró el comerciante y agregó: “La foto de WhatsApp del pibe tiene el nombre de mi comercio y la dirección”.

Los chats que cruzaron el dueño de la papelera y el estafador (Foto: Gentileza)

En una búsqueda breve en Facebook, Matías encontró el perfil de un tal Alejandro Quinteros que dice ser vendedor de figuritas del Mundial y en cuya publicación, efectivamente, figura el domicilio de la papelera de Matías. “Ya dudo de que la gente que vino hoy no lo haya hecho para que yo tenga conciencia de quién es el tipo, para sacarme plata a mí”, dijo el comerciante. “De la gente que vino, ninguno le hizo un depósito al estafador, pero sí les pasa un número de cuenta. Alguno va a caer y me van a ensuciar a mí”, sostiene Matías preocupado.

Si bien fue a una comisaría para radicar la denuncia, le dijeron que estaban “con otro caso importante” y que regresara más tarde. “A mí no me robaron, yo no caí, pero puede caer otro comercio y le pueden sacar plata”, alertó Matías. “Lo malo de todo es que si alguien, sanamente, quiere comprar figuritas y le deposita, después me la vienen a reclamar a mí”, argumentó preocupado.

“Ponele que una persona le deposita la mitad, si viene (a la papelera) con la mejor y entiende que están usando mi nombre, todo bien, pero también tiene el derecho a calentarse y pensar que yo lo estoy estafando”, aseguró.

Parte de la conversación entre el estafador y Matías, el dueño de la papelera (Foto: Gentileza)

El valor de la supuesta caja, según pudo averiguar el comerciante, es de $9000, prácticamente lo mismo que le piden por borrar sus datos de la publicación de Marketplace.