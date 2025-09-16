Lo echaron de un partido, volvió a la cancha y apuñaló a otro jugador en la cola

Un hombre es intensamente buscado en Mar del Plata luego de apuñalar en la cola a un rival durante un partido de la Liga de Fútbol Amateur de Veteranos y huir del lugar. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la villa deportiva del Centro Gallego de la ciudad balnearia, donde se disputaba una nueva fecha de esa liga.

Según reconstrucciones de medios locales, tras el pitazo del árbitro y con el resultado final en empate en 1, el jugador que había sido expulsado durante el partido y estuvo ausente del lugar unos minutos volvió a discutir con los rivales y, en medio de la gresca verbal, apuñaló a uno de ellos en una de sus nalgas.

“El partido había terminado y el agresor que había ido a su auto tras la expulsión volvió, se metió en la cancha y le dio un puntazo al hombre para luego darse a la fuga”, precisó un testigo en diálogo con el medio marplatense 0223.

Debido al ataque, el hombre herido debió ser trasladado en un auto particular al Hospital Privado de Comunidad. La víctima sufrió un corte y le realizaron varios puntos de sutura, aunque fue dado de alta a las pocas horas. Una vez fuera del centro de salud, el agredido se dirigió a la subcomisaría Parque Hermoso para realizar la correspondiente denuncia.

“Vas a jugar, a tratar de pasarla bien y un limado casi arma un desastre. La verdad que no lo podemos creer”, agregó el testigo de la violenta gresca. Como el atacante escapó del lugar en automóvil, la Policía ya contaba con datos sobre el rodado y su dueño.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 a cargo de Romina Díaz.