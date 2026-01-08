Lomas de Zamora: una joven quedó inconsciente tras recibir una brutal patada a la cabeza durante una pelea callejera

Un joven quedó inconsciente tras recibir una violenta patada en la cabeza durante una pelea callejera registrada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, aunque las imágenes del enfrentamiento trascendieron en las últimas horas.

El enfrentamiento tuvo su origen en una discusión previa entre ambos involucrados, según la reconstrucción realizada por el portal local La Unión. Los jovenes se cruzaron en la intersección de las calles Arana Goiri y Zumaya y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada sobre la vía pública.

Minutos después de ese primer cruce verbal, uno de los jóvenes se acercó al otro mientras se encontraban en una esquina de la zona, lo que derivó en un nuevo intercambio de insultos que rápidamente escaló a una confrontación física.

Las imágenes muestran cómo la pelea se prolongó durante varios minutos, con golpes de puño y patadas de ambos lados. Mientras la situación se desarrollaba, algunos vecinos se aproximaron al lugar, aparentemente alertados por los gritos y el movimiento, aunque ninguno de ellos intervino para frenar la agresión.

En uno de los tramos más críticos del enfrentamiento, uno de los jóvenes logró impactar con un golpe certero a su oponente, quien perdió estabilidad y cayó de rodillas sobre el asfalto, visiblemente desorientado.

En ese momento, el agresor aprovechó la vulnerabilidad de la víctima y le propinó una patada directa en la cabeza, dejándolo inconsciente sobre la calzada. A pesar de que el joven ya no reaccionaba, el atacante continuó increpándolo verbalmente durante algunos segundos.

Luego del ataque, el agresor se retiró del lugar acompañado por otros cinco jóvenes que se encontraban en las inmediaciones. En tanto, la víctima permaneció tendida en el suelo hasta que fue asistida por dos hombres, quienes lo tomaron de los brazos e intentaron ayudarlo a incorporarse. No se informó oficialmente sobre la situación de la víctima ni las autoridades emitieron comunicados al respecto.

Antecedente en Merlo

El pasado noviembre, un enfrentamiento entre dos menores en un complejo de fútbol 5 de la ciudad bonaerense de Mariano Acosta derivó en una secuencia similar: un adolescente quedó inconsciente después de que un joven, identificado como Enzo Sebastián Alegrede (27), le propinara una patada en la cara.

Las imágenes muestran a dos adolescentes enfrentándose a golpes mientras otros chicos observaban alrededor. En medio de la tensión, se escucha a algunos alentar la pelea con frases como “Dale, dale, meté la mano, wacho. ¡Matalo, wacho!”. Según comentan testigos en la grabación, se trataba de un “mano a mano”.

Pelea en Merlo

La riña continuó hasta que uno de los menores cayó al piso. En ese instante, Alegre intervino —hasta el momento ajeno a la gresca— y le aplicó una patada directa al rostro, dejándolo inconsciente. El video capta los gritos desesperados de los presentes: “¡No lo patees! ¡Pará!”. Segundos después, tanto él como el otro adolescente implicado —de 17 años— abandonaron la cancha lanzando nuevas amenazas.“Van a ver”, advierte Alegre antes de retirarse. Mientras tanto, el resto de los jóvenes corrió a asistir al herido, que no reaccionaba.

Según informó el medio local Primer Plano, el adolescente fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.