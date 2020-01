Los agentes de la PSA deberán entregar las armas antes de irse a sus casas

Los agentes de la PSA no podrán usar la pistola reglamentaria fuera del horario de servicio

Daniel Gallo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 18:39

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) derogó un protocolo interno sobre el uso de armas de fuego que desde marzo del año pasado habilitaba la portación de la pistola reglamentaria fuera del horario de servicio. Esa fuerza de seguridad federal fue creada en 2006 y entre sus particularidades figuraba ser la única institución policial cuyos integrantes debían entregar sus pistolas antes de irse a sus casas. La disposición que ampliaba a voluntad del uniformado el tiempo de portación no se volvió costumbre en los agentes que protegen los aeropuertos, por lo que tiene ese caso diferencias con la relación entre uniformados y armas que se puede percibir en la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura.

El cambio dispuesto para la PSA no alcanzará por el momento al resto de las fuerzas federales.

Las autoridades de la PSA argumentaron su resolución a partir de los casos detectados con el uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio: tres agentes fueron detenidos desde marzo de 2019 por cometer delitos con sus armas reglamentarias; siete efectivos denunciaron la pérdida de las pistolas, tres uniformados se suicidaron y se registró un asesinato con una pistola de la PSA."

"La administración anterior dejó sin efecto un protocolo histórico de la PSA que prohibía a los policías portar armas fuera del horario de servicio transformando una herramienta de protección en una de riesgo, Esto lo demuestran las estadísticas. Con la restitución de ese protocolo apuntamos a proteger la vida del personal de la PSA y de sus familias", comentó José Glinsky, jefe de la PSA.

Esa medida tomada en la PSA no será replicada por el momento en las otras fuerzas federales.

La ministra Sabina Frederic y el jefe de la PSA, José Glinsky, aprobaron un cambio en el protocolo de uso de armas de fuego de esa fuerza federal

Hace años que se debate sobre la necesidad o no que los integrantes de fuerzas de seguridad porten armas fuera del horario de servicio. Muchos policías consideran que deben tener su pistola reglamentaria a cada momento como elemento de defensa. Ese pensamiento apunta a repeler potenciales venganzas de afectados por el trabajo policial. Sin embargo, no se registraron ajustes de cuentas de esas características. Comisarios consideran que el estado policial -definido en la ley orgánica de cada fuerza- obliga a intervenir ante un delito las 24 horas. El resultado la mayoría de las veces es un enfrentamiento mortal para el policía.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, no tiene previsto generar un proceso de ruptura en ese aspecto. En una reciente entrevista con LA NACIÓN, la funcionaria comentó: "Es muy interesante escuchar las diferencias de opiniones entre los policías, ya que hay generaciones que se formaron creyendo que el arma es parte de su cuerpo, que no es un objeto separado. Nosotros vamos a explorar el tema para no cometer ninguna imprudencia y para tener el consentimiento de una parte de quienes van a ser, creemos, beneficiarios de esa medida.