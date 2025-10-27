Los motivos por los que pidieron rechazar la excarcelación de la expareja de Lourdes, de Bandana

La fiscal Silvana Russi solicitó que sea rechazado el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández, integrante del grupo pop Bandana que fue detenido la semana pasada.

“Las graves características de los hechos investigados, la naturaleza del delito que se le atribuye a García Gómez y la actitud asumida [por el imputado] constituyen indicios suficientes para considerar que no se someterá a la persecución penal”, sostuvo la representante del Ministerio Público en el dictamen presentado ante el juez nacional en lo criminal y correccional Diego Slupski, magistrado a cargo de la causa, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales.

García Gómez fue indagado el viernes pasado por los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género.

La fiscal fundamentó los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación en los antecedentes del acusado y en “la gravedad de un caso de violencia de género en el que la víctima se encontraría inmersa, según la opinión de los especialistas que hasta el momento la evaluaron”, agregaron las fuentes consultadas.

Lourdes Fernández y su ex, imputado de privación ilegítima de la libertad

Además, en el dictamen, la fiscal Russi afirmó: “La prueba acumulada hasta el momento en el expediente y las declaraciones ofrecidas por varios testigos allegados a la víctima, dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo que lo unió con [Lourdes] Fernández y que se sostuvo a lo largo del tiempo, mediante el cual ejerció diversos actos de agresión y de control sobre ella, que culminaron en el último episodio de privación ilegítima de la libertad y aislamiento de su entorno social y su centro de vida”.

La representante del Ministerio Público hizo referencia a un informe de especialistas de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entrevistaron a la cantante y que destacaron, entre otras cuestiones, que “se observaron indicativos de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia” y concluyeron que “la problemática en la que se encuentra inmersa se trata de un caso de entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.

Los profesionales de la OVD del máximo tribunal calificaron la situación como de “riesgo alto”.

La investigación que ahora tiene tras las rejas a García Gómez comenzó el jueves a la madrugada, con una denuncia presentada por Mabel López Arias, madre de Lourdes.

“La mujer denunció la desaparición y presunta situación de violencia de género sufrida por su hija, de quien desconocía el paradero y estado de salud desde el día 4 de octubre. Solicitó la inmediata intervención judicial y policial a fin de resguardar su integridad física, psíquica y emocional”, dijeron fuentes de la causa.

La madre de la cantante explicó que su hija mantuvo en los últimos años una relación conflictiva con García Gómez y manifestó que “temía que Lourdes se encuentre retenida contra su voluntad, bajo amenazas o en un contexto de violencia física y psicológica extrema, pudiendo hallarse en grave riesgo para su vida e integridad”.

El jueves pasado, la madre de Lourdes declaró en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y la investigación recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones y con la intervención del juez Santiago Bignone.

“Por orden del juez, personal de la Policía de la Ciudad se constituyó en un edificio situado en Ravignani 2186, Palermo, siendo atendido por García Gómez, quien se mostró ofuscado para con el personal policial y consultado sobre los motivos de la presencia de los uniformados y afirmó que Fernández no se encontraba en el lugar, negándose a colaborar con los oficiales. Además, repetía que para ingresar, debían presentar una orden de allanamiento”, según dijeron fuentes judiciales.

Ante dicha situación, el fiscal Lugones solicitó un allanamiento en el departamento 3B del edificio situado en Ravignani 2186 “con el objetivo de determinar si Fernández se encontraba en el inmueble”.

El representante del Ministerio Público también solicitó que se cite como testigos al productor musical, al representante de Fernández y a las demás integrantes de Bandana y “que se recaben copias de denuncias anteriores que haya realizado la damnificada contra el imputado”.

Finalmente, el jueves a la noche se hizo el allanamiento. “Lourdes fue encontrada dentro del departamento, puesta a resguardo y trasladada al Hospital Fernández para una evaluación médica integral. Su pareja quedó detenida con una imputación provisoria por el delito de privación ilegítima de la libertad”, informaron fuentes judiciales.

En el departamento, según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, personal de la Policía de la Ciudad secuestró “muchas botellas con bebidas alcohólicas como vodka y fernet, y pastillas sin el blíster de contención de diferentes tamaños y colores”.

Los informantes explicaron que todo lo secuestrado fue enviado al laboratorio químico de Policía Científica para su análisis. Lourdes fue dada de alta y se retiró del Hospital Fernández acompañada de una amiga.

“A Lourdes Fernández se le hicieron las evaluaciones habituales y al no presentar síntomas de ninguna especialidad recibió el alta”, dijeron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

El viernes, según informaron fuentes judiciales, tomaron intervención y quedaron a cargo de la causa la fiscal Silvana Russi y el juez Slupski, en lugar del fiscal Lugones y el juez Bignone. Ese día el sospechoso fue indagado.

Asistido por un defensor oficial, García Gómez afirmó que mientras estuvo con Lourdes, él se drogó, pero dijo que no iba a decir nada de su expareja. También negó haberla “lesionado”, según pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes judiciales.

“La diligencia se hizo por medio de la plataforma Zoom, con el acusado conectado desde su lugar de detención en una Alcaidía de la Policía de la Ciudad. Negó haber cometido delito alguno”, dijeron fuentes del caso.