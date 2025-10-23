Los videos del choque múltiple e incendio en la Panamericana

Un choque múltiple, que dejó cinco muertos y varios heridos, se produjo este jueves en la Autopista Panamericana. El hecho, a la altura del ramal de Campana, al kilómetro 70, desencadenó un gran incendio, registrado en varios videos tomados en el lugar.

El siniestro, que involucró a dos camiones y dos vehículos, provocó demoras y caos en el tránsito. Apenas trascendió el choque comenzaron a circular distintos imágenes tras el accidente en el que murieron cinco personas y varias resultaron heridas.

Video del accidente

En los imágenes difundidas se perciben a los camiones consumidos por las llamas y envueltos por un humo negro y un auto gris aplastado. Entre medio de ellos, también se observa lo que parecía ser una camioneta calcinada.

Imágenes del choque múltiple

Debido al accidente, se realizó un corte total en ambas manos para realizar tareas periciales viales y forenses. Hay una fila de vehículos que abarca, por lo menos, diez kilómetros en sentido a la ciudad de Buenos Aires.

Video accidente en la Panamericana

Cómo ocurrió el accidente

El medio local Campana Noticias informó que un camión, que transportaba un contenedor y circulaba con sentido a provincia, se cambió de carril y aplastó a un auto Citroën C4. El vehículo de menor porte terminó debajo del contenedor.

Así fue el choque fatal en la ruta 9 en Campana

Imposibilitados de controlar su dirección, ambos cruzaron el guardarraíl y pasaron a la mano contraria. Allí impactaron contra otro camión y un vehículo que iban mano a ciudad de Buenos Aires. Sería el Citroën C4 el que inició el incendio.

Choque múltiples entre dos camiones y dos vehículos

Un amplio operativo se despliega en la zona en el que participan Bomberos de Campana y Zárate, la policía, SAME y Defensa Civil bonaerense. También equipos de seguridad de la concesionaria. El caso quedó bajo la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, que inició un sumario por lo sucedido.