Manejaba a contramano por la autovía 2 en dirección a Mar del Plata, chocó contra un auto y murió

Este miércoles por la tarde, un automovilista murió al chocar de frente contra un rodado en la autovía 2, entre las ciudades bonaerenses de Coronel Vidal y General Pirán. Lo curioso del incidente es que el conductor fallecido circulaba a contramano por la transitada ruta, en la mano que va en dirección hacia Mar del Plata. La Justicia intenta determinar ahora por qué el hombre circulaba en el carril erróneo.

El accidente ocurrió alrededor de las 16 a la altura del kilómetro 334. La víctima estaba al frente de un Chevrolet Corsa y, por motivos que aún se desconocen, manejaba en sentido contrario al permitido cuando impactó de frente contra otro vehículo, un Chevrolet Sonic. El hombre murió de manera instantánea.

Los medios locales informaron que la víctima fue identificada como Leonardo Martín Viudez, de 54 años y oriundo de la ciudad de Balcarce. En tanto, la conductora del Sonic, una docente de General Pirán, sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital de Coronel Vidal, donde permanecía internada.

Circulaba a contramano por la Autovía 2, chocó contra un auto y murió. captura de redes

En el lugar del accidente trabajaron bomberos voluntarios de General Pirán, personal policial, equipos de emergencia médica y Policía Científica. Interviene en la investigación la Fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial Mar del Plata.

Mar del Plata: un hombre con un brote psicótico provocó un triple choque

Días atrás, una persona que atravesaba un brote psicótico provocó un triple choque, con el resultado de al menos tres heridos, luego de hacerse del volante de una patrulla policial, circular a contramano por una avenida y embestir de frente a una camioneta y a un micro de larga distancia.

Los efectivos que atendieron el caso habrían dejado el móvil con el motor en marcha. Al verlos, el hombre se subió a la camioneta y aceleró. El patrullero circuló por la avenida Luro, en la zona oeste de la ciudad, en sentido al centro. En el camino, y siempre en contramano, se desvió y terminó impactando de frente primero contra una camioneta blanca Fiat Toro y luego contra un ómnibus que emprendía viaje hacia la provincia de Tucumán.