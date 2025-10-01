Mar del Plata: entraron a robarle a una jubilada, escaparon y se tirotearon con la policía

Una mujer de 87 años vivió momentos de terror en la madrugada del martes cuando tres delincuentes vestidos de negro y con guantes irrumpieron en su vivienda del barrio Los Andes, Mar del Plata. La entradera, que se produjo entre las 2.50 y las 4 de la madrugada, quedó parcialmente registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona, que captaron la huida de los asaltantes. Minutos más tarde, los mismos se enfrentaron a tiros con la policía.

Las cámaras de seguridad del barrio registraron el instante previo a la entradera perpetrada por tres delincuentes vestidos de negro

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles Falucho y Juncal, donde los intrusos forzaron el acceso principal con una herramienta similar a las utilizadas por los bomberos. Una vez adentro, sorprendieron a la víctima mientras dormía en su habitación. “Me desperté con un tipo encapuchado que me tapó la boca”, relató la mujer a sus allegados, aún conmocionada por lo sucedido.

Un familiar cercano, que prefirió mantener el anonimato por seguridad, detalló al medio 0223 que los ladrones exigían dinero en efectivo. “Les dijo que era jubilada, que lo único que tenía era la jubilación. Pero querían más guita. Todo se acortó porque una vecina los vio ingresar, así que llamó a la policía que tardó cinco minutos en llegar”, contó.

La violenta entradera a una jubilada en Mar del Plata

De acuerdo con los registros fílmicos aportados por vecinos, los sospechosos se movilizaban en un Fiat Cronos gris y contaban también con el apoyo de una motocicleta. La rapidez con la que abandonaron la escena impidió que se llevaran objetos de valor. En la huida dejaron abandonadas las herramientas utilizadas y un teléfono celular, lo que ahora constituye evidencia clave para la investigación.

“Tenían una maquinita esas de cortar, como las que usan los bomberos así que si no ingresaban por ahí, ingresaban por cualquier lado”, señaló el mismo allegado.

El operativo culminó en un enfrentamiento a tiros con los efectivos policiales que llegaron tras el llamado al 911. Si bien los delincuentes lograron escapar, la persecución permitió recolectar elementos de importancia para identificar a los responsables.

Mientras tanto, la comunidad del barrio Los Andes permanece atenta. “Se fueron antes de que llegara el patrullero, quizás tenían algún tipo de información o vieron algún movimiento. Gracias a los vecinos que están en alerta porque hubo varios robos, duermen con un ojo abierto. Es más, justo estaban planeando marchar por la inseguridad antes de este hecho. Como salieron tan rápido (y luego se tirotearon con la policía), no se llegaron a robar nada, es más, se dejaron todas las herramientas y un celular”, agregó la misma fuente, reflejando la preocupación creciente en la zona.